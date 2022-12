‘Săn’ quỹ căn hộ cuối cùng, nhận quà tặng ‘khủng’ tại Imperia Smart City

Căn hộ sơ cấp duy trì sức nóng

Theo thông tin từ đơn vị phát triển dự án Imperia Smart City, lượng khách hàng kiếm căn hộ tại toà tháp The Lake Premium ghi nhận mức tăng đột biến trong những tháng cuối năm 2022.

Hiện tại, giỏ hàng cuối cùng tung ra thị trường đợt này đều là căn hộ có tầm view trực diện công viên 10,2ha và hồ điều hoà 4,8ha. Đây là quỹ căn hộ đẹp nhất thuộc dự án Imperia Smart City với chuỗi hơn 40 tiện ích nội khu cùng hàng loạt tiện ích ngay trong đại đô thị Vinhomes Smart City.

Lý giải về tỷ lệ hấp thụ đầy tích cực, các đơn vị phân phối dự án Imperia Smart City phân tích, theo quy luật, ở thời điểm cuối năm, khi nguồn tiền trong dân nhiều lên nhờ các khoản đáo hạn tiết kiệm, tất toán đầu tư hay kiều hối,… nhu cầu tìm mua nhà cũng vì thế tăng cao. Trong khi đó, nguồn cung căn hộ tại thị trường Hà Nội lại đang co hẹp, hiếm dự án mới. Điều này lý giải thực tế các căn hộ có quỹ căn cuối cùng như Imperia Smart City được người dân Thủ đô ráo riết săn đón.

Hiện tượng này tại Imperia Smart City cũng không nằm ngoài dự đoán, nhận định của các đơn vị nghiên cứu thị trường địa ốc về tỷ lệ hấp thụ tốt của dự án chung cư trong những tháng cuối năm, khi nguồn cung khan hiếm, giá căn hộ sơ cấp đi theo chiều hướng gia tăng.

Cụ thể, trong báo cáo thị trường bất động sản quý 3/2022 do JLL Việt Nam công bố, riêng tại Hà Nội, thị trường căn hộ ghi nhận nguồn cung mới trong quý vừa qua giảm 19,3%. Thống kê của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cũng ghi nhận, nguồn cung căn hộ vẫn tiếp đà giảm từ năm 2019 tới nay. Báo cáo gần đây của Savills còn đưa ra con số đáng lưu ý, đó là giá chung cư tại Hà Nội đã duy trì đà tăng liên tiếp từ giữa năm 2019 tại cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đây là những lý do khiến người mua đều đưa ra quyết định xuống tiền sớm vào căn hộ chung cư để có cơ hội lựa chọn sản phẩm chất lượng cũng như đón đà tăng giá trong tương lai.





Cuối năm mua nhà hưởng chính sách “khủng”

Sức nóng không giảm của quỹ căn đẹp nhất The Lake Premium còn đến từ chính sách ưu đãi “khủng” được tung ra nhằm kích cầu ở thời điểm cuối năm. Không chỉ nhận nhà sang, khách hàng được hưởng ngay chương trình bốc thăm trúng thưởng cực lớn với tổng giá trị lên đến 700 triệu đồng.

Cụ thể, 2 giải đặc biệt bao gồm xe SH 150i 2022 trị giá 125 triệu đồng; 3 giải nhất là tủ lạnh Panasonic Inverter 540L 4 cửa trị giá 60 triệu đồng; 4 giải nhì bao gồm OLED Tivi Sony 55inch trị giá 34 triệu đồng cùng nhiều quà tặng giá trị khác. Ngoài ra khách hàng còn được nhận ưu đãi kép với quà tặng “Ấm gió đông sang - Rinh vàng lộc vượng” lên tới 260 triệu đồng/ căn hộ.

Vừa nhận quà tặng hấp dẫn, khách hàng mua căn hộ The Lake Premium còn được hưởng chính sách chiết khấu lên tới 14% khi thanh toán sớm. Trường hợp khách hàng cần hỗ trợ nguồn vốn vay từ phía ngân hàng, mức lãi suất ưu đãi 0% trong vòng 24 tháng với dòng tiền giải ngân lên tới 80% giá trị căn hộ. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng gói bảo hiểm sức khỏe trị giá 40 triệu đồng cho khách hàng vay qua Vietinbank và miễn phí 5 năm phí dịch vụ.

Những lợi thế “không điểm trừ” của căn hộ có tầm view đẹp nhất dự án Imperia Smart City cộng hưởng chính sách bán hàng ưu đãi với quà tặng “khủng”, trở thành chủ nhân căn hộ The Lake Premium là sự lựa chọn thông minh ở thời điểm hiện tại. Đó không chỉ là “chốn an cư” để sống trọn giây phút hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống đủ đầy mà còn là tài sản tích sản an toàn và chắc chắn.