Sao ‘Running Man’ bị chỉ trích vì đùa kém duyên với đồng nghiệp

Hôm 9.1, đài SBS chia sẻ video cảnh Yang Se Chan và Jeon So Min chơi game tên Dangyunhaji (tựa Việt: Đương nhiên rồi) trong tập mới nhất show Running Man Hàn Quốc. Dangyunhaji là trò chơi phổ biến trên các chương trình giải trí xứ kim chi. Luật chơi đơn giản với hai người đối đầu nhau, dùng những câu hỏi công kích để đối phương không thể trả lời “Đương nhiên rồi” và phải chịu thua.

Yang Se Chan và Jeon So Min nhanh chóng nhập cuộc bằng việc chế giễu ngoại hình nhau, tạo nên tràng cười thích thú từ các thành viên Running Man còn lại.

Sau đó, Yang Se Chan bất ngờ đề cập đến bạn trai cũ của đối thủ. Nam nghệ sĩ hài miêu tả cụ thể đến mức nhà đài phải dùng ký hiệu và âm thanh khác chồng lên để che giấu danh tính tình cũ Jeon So Min.

Yang Se Chan không ngừng “đào” sâu khi hỏi: “Cô có nghĩ về bạn trai cũ khi đóng cảnh hôn trong phim Phía sau khung cửa sổ?”, khiến Jeon So Min phản ứng gượng gạo và chịu thua.





Sau khi phát sóng, khán giả chỉ trích Yang Se Chan thiếu tế nhị, bất chấp cảm xúc của đồng nghiệp để giành phần thắng.

Một số ý kiến “ném đá” ê kíp show thiếu tôn trọng Jeon So Min khi đăng tải đoạn clip gây tranh cãi này lên YouTube. "Tại sao lại công khai video đào bới cuộc sống riêng tư của người khác?”, một khán giả phẫn nộ với phía Running Man. Hiện, video Yang Se Chan và Jeon So Min chơi game đã xóa. Dù vậy, làn sóng chỉ trích Yang Se Chan và show Running Man vẫn tiếp tục.

Năm 2015, Jeon So Min công khai hẹn hò tài tử Yoon Hyun Min, tuy nhiên cả hai đã chia tay sau đó 1 năm. Trong một tập Running Man, Jeon So Min tiết lộ lý do chia tay bạn trai cũ là vì bị lừa dối. Người xem phỏng đoán bạn trai cũ mà Yang Se Chan nhắc đến trong game chính là Yoon Hyun Min.