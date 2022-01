Sao ‘Transformers’ Josh Duhamel cầu hôn Hoa hậu Mỹ kém 22 tuổi

Mới đây, Josh Duhamel vui mừng thông báo trên Instagram cá nhân anh và người đẹp Audra Diane Mari đã chính thức đính hôn. Nam diễn viên đăng tải hình ảnh cùng vị hôn thê đứng trên bãi biển nắng, tay cầm bức thư do chính anh viết tay để ngỏ lời cầu hôn người đẹp. Josh Duhamel viết: “Thành công rồi. Cô ấy đã tìm thấy tờ giấy ghi lời cầu hôn được tôi bỏ vào chai và thả trên biển. Cô ấy đã đồng ý”.

Bài đăng của Josh Duhamel thu hút gần 270.000 lượt thích và vô số bình luận chúc mừng. Không lâu sau đó, hoa hậu Audra Diane Mari cũng đã chia sẻ lại bức ảnh này và bày tỏ tình yêu với ngôi sao Tranformers. “Trái tim em hạnh phúc lắm. Em yêu anh, Josh”. Được biết, cặp đôi bắt đầu hẹn hò từ năm 2019 nhưng rất kín tiếng. Họ hiếm khi xuất hiện tại những sự kiện đông người cùng nhau. Josh Duhamel và Audra Diane cũng ít khi chia sẻ hình ảnh tình tứ lên mạng xã hội.

Trước khi hẹn hò với hoa hậu Mỹ, Josh Duhamel từng trải qua 8 năm hôn nhân cùng nữ ca sĩ Fergie. Tài tử Transformer có với vợ cũ một bé trai 8 tuổi. Họ chính thức ly hôn vào tháng 11.2019 nhưng vẫn giữ mối quan hệ bạn bè tốt đẹp. Sau khi Josh Duhamel thông báo đính hôn cùng hoa hậu Mỹ, Fergie cũng vào bình luận gửi lời chúc mừng.





Josh Duhamel sinh năm 1972, là nam diễn viên từng giành giải Emmy và cựu người mẫu nam nổi tiếng ở Mỹ. Anh được biết đến với nhiều phim nổi tiếng như Transformers, When in Rome, Life As We Know It, Safe Haven, New Years eve... Trong đó, vai diễn đại úy William Lennox trong loạt phim Transformers của Josh Duhamel được khán giả yêu mến nhiều hơn cả. Sắp tới, nam diễn viên sẽ tái xuất điện ảnh cùng Jennifer Lopez trong bộ phim Shotgun Wedding.

Audra Diane Mari cũng là cái tên nổi bật trong lĩnh vực nhan sắc. Người đẹp từng đoạt danh hiệu á hậu 1 Hoa hậu Tuổi teen Mỹ 2011, á hậu 1 Hoa hậu Hoàn vũ Mỹ 2014, Hoa hậu Thế giới Mỹ 2016 và đại diện Mỹ dự thi Miss World. Dù kém Josh Duhamel tận 22 tuổi nhưng Audra Diane Mari và chồng sắp cưới rất hòa hợp. Chuyện tình giản dị của cặp đôi cũng được nhiều người ngưỡng mộ.