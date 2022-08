Sắp có phim về quá trình thịnh suy của BlackBerry

Những chiếc điện thoại thông minh BlackBerry với logo quả dâu được nhiều người yêu mến trong thời gian dài. Họ đến với thương hiệu vì bộ phím full QWERTY đặc trưng, giúp việc trả lời email và thực thi tác vụ hiệu quả mà khó có thể làm được trên các dòng điện thoại khác cùng thời. Nhưng ngày ấy đã xa.

Sự thịnh suy của thương hiệu điện thoại Canada đã trở thành nguồn cảm hứng cho một nhà sản xuất phim và quyết định đưa hành trình ấy lên màn ảnh, bắt đầu từ thời điểm hãng smartphone còn được biết đến với cái tên Research In Motion (RIM), cho tới khi thất bại trong cuộc đối đầu với Google, Apple dẫn tới kết cục lụi tàn như ngày nay.

Theo trang Veriety, bộ phim sắp ra mắt chỉ có tựa đề đơn giản là BlackBerry, đạo diễn bởi Matt Johnson. Hai diễn viên Jay Baruchel và Glenn Howerton được đồn sẽ thủ vai nhà sáng lập và đồng CEO Mike Lazaridis - Jim Balsillie của RIM. Bộ phim dựa theo cuốn sách đã xuất bản năm 2015, có tựa đề Losing the Signal: The Untold Story Behind the Extraordinary Rise and Spectacular Fall of BlackBerry của hai nhà báo Jacquie McNish và Sean Silcoff.





Do sách ra mắt cách nay 7 năm, quãng thời gian về sau với nhiều lần qua tay, vực dậy bất thành của BlackBerry có thể không xuất hiện trong phim.

Từ năm 2019, TCL trở thành đơn vị sản xuất điện thoại mang thương hiệu BlackBerry cho tới khi hãng quyết định không gia hạn hợp đồng và dừng bán các thiết bị khoảng 1 năm sau đó.

Kế tiếp TCL, một startup về bảo mật có tên OnwardMobility tuyên bố ý định ra mắt mẫu smartphone BlackBerry 5G với bàn phím vật lý truyền thống vào năm 2021 tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu. Nhưng cuối cùng kế hoạch này không trở thành hiện thực khi công ty mất quyền sử dụng thương hiệu BlackBerry và đóng cửa vĩnh viễn từ tháng 2.2022.