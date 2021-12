Sắp ra mắt hệ thống cà phê thủy sinh cảnh độc đáo tại Việt Nam

VS AQUARIUM COFFEE chứa đựng toàn bộ tâm huyết của Công ty CP cảnh quan VsetNature hứa hẹn đem lại trải nghiệm không gian giải trí cà phê thủy sinh cảnh ấn tượng, góp phần phát triển kinh tế và xã hội.

Một thói quen dễ thấy là nhu cầu hẹn nhau tại các địa điểm cà phê đã không còn xa lạ với riêng ai. Nó trở thành một phần của cuộc sống hiện đại. Đi qua từng con đường, đến từng góc phố, ta luôn bắt gặp không ít những hình ảnh quán cà phê với đủ hình thức khác nhau. Mỗi một loại hình cà phê sẽ phục vụ nhu cầu đa dạng và ngày càng tinh tế của các thượng khách.

Đặc biệt trong thời đại công nghiệp hóa và hiện đại hóa như hiện nay, khi nền kinh tế đang ngày càng phát triển thì nhu cầu ấy cũng ngày được cải thiện và nâng cao đòi hỏi nhiều hơn những thứ mới lạ và khác biệt để người thưởng thức cà phê khẳng định bản thân.

Cùng cộng đồng kết nối đam mê cùng VS AQUARIUM COFFEE

Ý tưởng của Công ty CP cảnh quan VsetNature là tạo nên một không gian kết nối tinh hoa và sáng tạo trong một không gian “Cà phê cảnh quan - Thế giới thủy sinh”, hướng tới mở 100 địa điểm cà phê mang thương hiệu VS AQUARIUM COFFEE khắp cả nước. Với quy mô phát triển lớn đặt mục tiêu mở rộng chuỗi theo lộ trình năm 2022: 10 VS AQUARIUM COFFEE; năm 2023: 20 VS AQUARIUM COFFEE; năm 2024: 40 VS AQUARIUM COFFEE và năm 2025 sẽ là 30 VS AQUARIUM COFFEE chắc chắn sẽ đáp ứng tiêu chí là địa điểm thưởng thức cà phê trong không gian thủy sinh cảnh cao cấp bậc nhất. Đặc biệt, với số vốn đầu tu 300 tỉ đồng, doanh thu kỳ vọng: 600 tỉ đồng/ năm, VS AQUARIUM COFFEE thuộc Công ty CP cảnh quan VsetNature dự kiến sẽ trở thành hệ thống cà phê thủy sinh cảnh hiện đại ấn tượng đầu tiên tại Việt Nam.

Sự kết hợp hoàn hảo của thiên nhiên và kiến trúc

Là đơn vị chuyên tư vấn, thiết kế và thi công cảnh quan đô thị, công trình giao thông, cây cảnh, cảnh quan sân vườn và cung ứng mảng xanh trên toàn quốc, Công ty CP cảnh quan VsetNature thấu cảm, hiểu rõ việc mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái thư giãn, giảm stress cuộc sống và đặc biệt là nâng cao sức khỏe cho con người khi được sống gần gũi với thiên nhiên là điều quan trọng. Các giá trị tinh thần ý nghĩa ấy chính là cảm hứng giúp VsetNature kiến tạo VS AQUARIUM COFFEE sẽ trở thành hệ thống cà phê thủy sinh cảnh độc đáo tại Việt Nam mà ở đó, cộng đồng sẽ luôn có cơ hội thưởng ngoạn ly cà phê ngon, thỏa sức ngắm không chỉ những mô hình thủy sinh đơn giản mà còn rất nhiều các mô hình độc đáo như mô hình rừng cây, bonsai trong bể thủy sinh. Nơi đây, mỗi góc nhìn đều có một triết lý riêng, một câu chuyện hình thành riêng mang dấu ấn của sự độc đáo - khác biệt.





VS AQUARIUM COFFEE sẽ là một điểm đến giúp những tín đồ có niềm đam mê với thủy sinh và cá cảnh, luôn muốn thả tâm hồn mình vào trong không gian của thế giới dưới nước, ngắm những chú cá tung tăng vui đùa với một cảm xúc thú vị.

VS AQUARIUM COFFEE cho bạn cảm xúc: Tận hưởng cả đại dương thu nhỏ trong không gian sống chưa bao giờ dễ dàng đến thế! Với cảm hứng dựa trên nền tảng hài hòa giữa thiên nhiên cây có, nước và sinh vật cảnh, kiến trúc của VS AQUARIUM COFFEE sẽ được cách điệu thành những nét riêng mới lạ, được giao thoa với nhau để tạo thành khối kiến trúc đậm màu sắc thủy sinh đang chuyển động.

Khác với các mô hình cà phê khác thường tập trung vào những lợi thế sẵn có để khai thác, VS AQUARIUM COFFEE tập trung vào việc thiết kế, sắp đặt những hồ thủy sinh mang phong cách khác nhau giúp người thưởng ngoạn có thêm sự hình dung về mô hình thủy sinh hiện nay với không gian tươi xanh được kết hợp bởi nước, ánh sáng, cây xanh và đàn cá nhỏ đủ màu sắc tung tăng bơi lội giúp mỗi chúng ta thật thư thái, bình an khi trở về nhà sau một ngày làm việc hăng say.

Không chỉ dừng lại ở đó, VS AQUARIUM COFFEE hướng đến trở thành một điểm đến ấn tượng với cộng đồng người dân Việt Nam, thu hút du khách quốc tế, nâng cao đời sống của cộng đồng dân cư xung quanh - nơi sẽ tọa lạc những VS AQUARIUM COFFEE tương lai bởi quy mô chuyên nghiệp hiện đại của hệ thống cà phê thủy sinh cảnh đầu tiên tại Việt Nam.

Việc ra mắt VS AQUARIUM COFFEE sẽ giúp tăng tính trải nghiệm và tương tác trong quá trình chọn lựa các sản phẩm cho các nhà đầu tư tiềm năng. Đây là một trong những nỗ lực của VsetNature để nâng cao chất lượng dịch vụ, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu và thị hiếu mới của thị trường.