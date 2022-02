Sập sóng, công ty vàng 'quay xe'

Nhưng rút kinh nghiệm từ các năm trước, đa số người dân có vàng mang ra bán đã đẩy giá sụt giảm cả triệu đồng mỗi lượng.

Giá lên mức kỷ lục 64,4 triệu đồng/lượng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) là đơn vị đưa ra mức giá khủng nhất vào sáng 8.2, mua vào vàng miếng SJC lên 63,2 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra lên 64,4 triệu đồng/lượng. Mức giá này duy trì được 60 phút thì bị “thổi bay” 800.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, còn 63,6 triệu đồng/lượng; trong khi mua vào chỉ giảm 300.000 đồng/lượng xuống còn 62,9 triệu đồng/lượng. Đến hết ngày, nhà băng này mua vào còn 61,85 triệu đồng/lượng và bán ra 62,35 triệu đồng/lượng. Như vậy, SCB đã giảm giá vàng miếng SJC 2,05 triệu đồng/lượng chỉ trong 1 ngày.

Các đơn vị kinh doanh vàng khác cũng tương tự, giảm giá liên tục hơn 1 triệu đồng/lượng trong ngày. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC mua vào còn 61,8 - 62,5 triệu đồng/lượng, bán ra 63,3 - 63,35 triệu đồng/lượng; Eximbank mua vào 61,8 triệu đồng/lượng và bán ra 62,3 triệu đồng/lượng...

Lý do các công ty vàng “quay xe” giảm giá mạnh bởi lượng khách giao dịch hôm qua chủ yếu là bán ra, trong đó rất nhiều người bán với số lượng khá lớn. Thông thường trước ngày Thần tài, người dân có xu hướng mua vàng cầu may mắn cho cả năm. Nhưng do các năm trước, giá vàng thường bị đẩy lên cao rồi sụt giảm mạnh ngay sau đó nên năm nay mới có hiện tượng ngược, nhiều người chọn thời điểm này để bán vàng ra kiếm lời.

Chị Mai Ánh (ngụ Q.7, TP.HCM) tiếc hùi hụi vì chưa kịp bán chốt lời ở mức giá 63 - 64 triệu đồng/lượng. Tháng 10.2021, chị Ánh mua khoảng 5 lượng vàng với giá 58 triệu đồng/lượng. “Nếu sáng 8.2 không bận việc, tôi đã bán số vàng này kiếm lời mỗi lượng 5 triệu đồng, bỏ túi 25 triệu đồng. Vàng quay đầu nhanh quá nên thôi chờ đến ngày Thần tài xem giá có tăng nữa không thì tính tiếp”, chị Ánh tiếc rẻ.

Tại quầy bán vàng miếng của Công ty SJC, có khoảng 5 người ngồi chờ bán vàng, ít hơn rất nhiều so với lượt người vào mua vàng nhưng số lượng mỗi người bán ra lên 12 - 50 lượng vàng, tương ứng giá trị từ 750 triệu đến hơn 3 tỉ đồng. Không những vậy, loại vàng nhẫn cũng được khách hàng đến bán khi xuất hiện mức giá cao lên đến 53,3 - 53,85 triệu đồng/lượng (tăng 1 - 1,3 triệu đồng/lượng so với cuối tháng 1). Lực bán vàng tăng khiến giá điều chỉnh mạnh từ 800.000 đến 1,1 triệu đồng/lượng.





Về tổng quan, lượng khách hàng đến các công ty, tiệm vàng mua kim loại quý vào mùng 8 tháng giêng năm nay cũng vắng hơn nhiều so với những năm trước đó. Theo ghi nhận của chúng tôi tại Công ty SJC, trong vòng 30 phút, có khoảng 10 người đến mua vàng lấy lộc ngày vía Thần tài với số lượng từ 1 - 2 chỉ vàng. Doanh nghiệp này công bố hết loại vàng miếng 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ nên người mua chỉ còn sự lựa chọn là vàng nhẫn, vàng miếng hình Thần tài, hổ… cũng với chất lượng vàng 4 số 9. Còn ở Trung tâm kim hoàn PNJ, tiệm vàng Mi Hồng, các tiệm vàng quanh khu vực chợ Bến Thành, chợ Tân Định… đều thưa thớt khách.

Dự báo giá sẽ còn nhảy

Ông Nguyễn Ngọc Trọng, Giám đốc Công ty vàng Đối tác mới (NPJ), thừa nhận các đơn vị đẩy vàng lên khá cao đầu giờ sáng 8.2 để đón đầu ngày Thần tài nhưng không ngờ lượng người bán ra lại nhiều hơn. Những người bán vàng trong ngày này đã có kinh nghiệm sau nhiều năm rước Thần tài giá thường bị đẩy lên. Sau ngày Thần tài, giá lại đảo chiều giảm, người mua lỗ ngay lập tức. Do đó, người có vàng chọn đây là thời điểm để bán thay vì đi mua giá cao. Điều đó cho thấy cuộc chơi hiện nay đã khác, không phải chỉ có đơn vị kinh doanh vàng muốn đưa giá bao nhiêu cũng được mà cũng có lúc họ bị sập sóng do chính họ tạo nên. Còn khách hàng mua vàng nhẫn nữ trang thì giá tầm 53 - 54 triệu đồng/lượng nên nhiều khi chỉ mua lấy lộc là chính.

“Người tiêu dùng cần hết sức tỉnh táo khi mua vàng bởi giá vàng miếng SJC hiện đang cao hơn thế giới 12,5 triệu đồng/lượng, tương ứng 25%, trong khi vàng nữ trang “đắt” hơn từ 7 - 8%. Chưa kể, giá vàng nữ trang còn biến động theo quốc tế, trong khi vàng miếng SJC gần như không liên thông”. Ông Trần Thanh Hải (Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ)

Giá vàng trong 48 giờ trước ngày Thần tài liệu còn giảm hay không, ông Nguyễn Ngọc Trọng cho rằng điều này còn phụ thuộc vào giá quốc tế và lực bán vàng trên thị trường liệu có như ngày 8.2. Dù vậy, các đơn vị kinh doanh vàng cũng sẽ “neo” giá ở mức cao bởi họ đã ôm vào một lượng lớn kim loại quý ở mức giá quanh 62,7 triệu đồng/lượng.

Riêng ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch HĐQT Công ty CP vàng bạc đá quý SJC Phú Thọ, nhận xét giá vàng sẽ còn tiếp tục nhảy loạn xạ trong 48 giờ tới khi thị trường vẫn chịu sức nóng từ ngày vía Thần tài. Nhu cầu người mua vàng năm nay có thể sẽ giảm hơn những năm trước nhưng hành vi tiêu dùng dù ít tiền vẫn muốn có vàng trong ngày này. Giá vàng thế giới dự báo thời gian tới sẽ tăng bởi 3 nguyên nhân chính là căng thẳng giữa Nga và Ukraine, lạm phát tại Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 40 năm qua, và dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng lây lan rộng.