Sắp xếp lại lực lượng công an chính quy cấp xã tại Hà Nội

Chiều 8.1, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, cơ quan này đang triển khai sắp xếp lại lực lượng công an chính quy ở cấp xã để nâng cao chất lượng công tác của lực lượng này.

Theo Công an TP.Hà Nội, 2 năm trước, được sự chấp thuận của Bộ Công an, TP.Hà Nội đã ra quyết định chuyển sang tổ chức công an chính quy của 383 xã với 2.515 công an chính quy.

Tuy nhiên, thời điểm đó triển khai gấp, số lượng nhiều, chưa có kinh nghiệm,… nên việc bố trí công an chính quy tại một số địa bàn chưa phù hợp với năng lực, trình độ, kinh nghiệm, yêu cầu nhiệm vụ và điều kiện, hoàn cảnh gia đình của cán bộ. Nhiều cán bộ có nhà ở cách trụ sở hơn 25 km khiến việc đi lại khó khăn, vất vả, làm ảnh hưởng đến tâm lý, hiệu quả, chất lượng công việc.

Nhằm khắc phục những bất cập này cũng như theo nguyện vọng của nhiều cán bộ công an xã chính quy, Công an TP.Hà Nội đã triển khai kế hoạch “sắp xếp, bố trí lại bảo đảm hợp lý về khoảng cách từ nhà ở đến trụ sở cơ quan đối với cán bộ công an chính quy thuộc công an xã” để đảm bảo hợp lý về khoảng cách từ nhà ở đến trụ sở cơ quan; đảm bảo cán bộ công an xã có khoảng cách từ nhà tới trụ sở cơ quan dưới 25 km, gắn với việc bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, trình độ, kinh nghiệm công tác và đặc điểm tình hình của từng xã, thị trấn.





Qua rà soát, Công an TP.Hà Nội đã sắp xếp, chuyển đổi, bố trí lại đối với 52 trưởng công an xã và 46 phó trưởng công an xã, trong đó có cán bộ khoảng cách từ nhà đến trụ sở lên đến 68 km.

Việc bố trí bảo đảm hợp lý về khoảng cách từ nhà ở đến trụ sở làm việc dưới 25 km là một chủ trương nhân văn, phù hợp với tâm tư, nguyện vọng của nhiều cán bộ.

Tính tới thời điểm hiện tại, Công an TP.Hà Nội đã sắp xếp, bố trí lại cán bộ chỉ huy công an xã tại 4 huyện: Thường Tín, Gia Lâm, Phú Xuyên và Sóc Sơn.