Sau ca mổ 2,5 giờ, nữ bệnh nhân Campuchia hết cơn đau khớp gối 10 năm

Bà tâm sự: “Thật không ngờ giờ đây tôi có thể đi lại được. Nhờ đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện FV tận tình cứu chữa mà tuổi già của tôi không còn là gánh nặng với con cháu”.

Hơn 10 năm cắn răng chịu đựng

Theo lời kể của But Vorn, bà đã “chiến đấu” với chứng thoái hóa khớp gối từ hơn chục năm nay. Đến giữa năm 2021, bà quyết định phẫu thuật thay khớp gối bên phải với hy vọng không còn phải chịu đựng những cơn đau nhức dai dẳng.

Nhưng vết mổ gặp biến chứng nên bà phải thực hiện 2 lần phẫu thuật nữa để chỉnh sửa. Sau 3 lần phẫu thuật, đầu gối chằng chịt sẹo đã lành, song đáng buồn là bà But Vorn không còn cử động khớp gối được nữa. Bệnh nhân chỉ có thể ngồi hoặc di chuyển bằng xe lăn, mọi sinh hoạt từ đơn giản nhất như vệ sinh, tắm gội… đều cần có người hỗ trợ.

Đang lúc tuyệt vọng và nghĩ rằng mình trở thành người tàn phế suốt quãng đời còn lại, thì bà But Vorn được người quen giới thiệu qua Bệnh viện FV, nơi rất nhiều bệnh nhân Campuchia tìm đến điều trị bệnh. Tháng 8.2022, bà cùng chồng tìm tới Bệnh viện FV với ý định ban đầu là thay khớp gối mới.

Bác sĩ Trương Hoàng Vĩnh Khiêm - khoa Chấn thương chỉnh hình Bệnh viện FV - cho biết, bà But Vorn đến bệnh viện trong tình trạng cứng khớp gối phải, gấp một góc khoảng 70 độ nên không thể đi lại được. Bệnh nhân ngồi xe lăn trong tư thế khá khó khăn và tỏ ra đau đớn.

Bác sĩ Khiêm cho bệnh nhân chụp X-quang để xem xét lại kỹ thuật mổ cũng như vị trí đặt khớp gối; đồng thời chọc dịch khớp gối lấy mẫu cấy mô tìm vi trùng. Kết quả kiểm tra cho thấy, kỹ thuật mổ tốt, vết mổ không bị nhiễm trùng. Nhưng do trải qua nhiều lần phẫu thuật, khớp gối của bà hình thành nhiều mô xơ và sẹo. Thêm vào đó, bệnh nhân chưa được hướng dẫn tập vật lý trị liệu và thiếu sự hỗ trợ phục hồi chức năng sau mổ. Hậu quả là các cơ bao quanh khớp gối ngày càng co rút và cứng lại, gây khó khăn trong sinh hoạt của người bệnh.





Không còn cảm giác đau sau ca phẫu thuật 2,5 giờ

Với trường hợp của bà But Vorn, bác sĩ Khiêm xác định không cần phải thay khớp mới mà chỉ cần phẫu thuật để loại bỏ toàn bộ các mô xơ, sẹo xung quanh khớp gối, đồng thời nới phần gân đã bị co rút. Ca phẫu thuật diễn ra thách thức trong hơn 2,5 giờ, so với ca phẫu thuật thay khớp gối mới thường chỉ mất hơn một tiếng, với những thủ thuật đòi hỏi chính xác đến từng milimet.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân cho biết, không hề có cảm giác đau đớn. Bà được tập vật lý trị liệu ngay cùng ngày và xuất viện 3 ngày sau đó cùng với những hướng dẫn tập luyện của các bác sĩ.

Mới đây, khi trở lại Việt Nam tái khám sau 3 tháng, bà đã có thể tự đứng lên, đi lại một cách tương đối ổn định với sự hỗ trợ của một chiếc gậy. Hiện tại, bệnh nhân rất hạnh phúc vì gần như đã tự sinh hoạt như một người bình thường. Tiến trình phục hồi của bệnh nhân được các bác sĩ đánh giá tốt. Bà But Vorn hoàn toàn có thể trở lại với sinh hoạt như bình thường trong thời gian ngắn.

Thay khớp nhân tạo: Giải pháp cho người bị thoái hóa khớp gối

Theo bác sĩ Khiêm, phẫu thuật thay khớp nhân tạo là một dạng phẫu thuật kỹ thuật cao, chỉ định cho những người hư khớp gối, thoái hóa khớp gối giai đoạn cuối - mặt sụn đã bị phá hoàn toàn; hoặc khi các phương pháp điều trị bảo tồn như dùng thuốc, tập vật lý trị liệu, giảm đau… không còn tác dụng cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Ngoài tay nghề của bác sĩ phẫu thuật, một trong những những yếu tố quyết định thành công của ca thay khớp là môi trường vô trùng.

Tại Bệnh viện FV, phẫu thuật thay khớp nhân tạo là một trong những dịch vụ mũi nhọn, với 70-100 ca mỗi năm. Nhiều bệnh nhân thay khớp xong có thể đạp xe, bơi lội, chạy xe bình thường.

