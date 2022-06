Sau đợt chết trên diện rộng, giá cua Cà Mau tăng 100.000 đồng/kg

Ngày 03.06.2022, TechFarm Holding và Greenwich Việt Nam ký kết MOU hợp tác toàn diện trong lĩnh vực công nghệ, đồng thời tổ chức buổi seminar chia sẻ về "Blockchain: The Path to Mass Adoption with NFT, GameFi & Metaverse" với phần chia sẻ từ Mr. Richard Tran - CEO TechFarm, Mr. Tue Phan - CEO Ftribe Games và Ms. Linh Nguyen - CMO Horizon Land Metaverse.