Sau khi mua công ty chứng khoán, Finhay thông báo gọi vốn thành công 25 triệu USD

Finhay, chủ quản công ty chứng khoán Vina, cung cấp ứng dụng đầu tư cá nhân với hơn 2,7 triệu người dùng, đã nhận rót vốn lên tới 25 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series B được dẫn dắt bởi Openspace Ventures (OSV), tổ chức đầu tư mạo hiểm đã nâng đỡ nhiều startup công nghệ tiếng tăm trong khu vực Đông Nam Á . Các nhà đầu tư tham gia vào vòng gọi vốn này còn có VI Group, Insignia, TVS, Headline,TNBAura và IVC.

Công ty dự định sẽ dành ngân sách 25 triệu đô cho việc tăng quy mô doanh nghiệp, mở rộng các mảng kinh doanh và tuyển dụng nhân sự hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ. Trải nghiệm người dùng cũng sẽ được nâng cao khi công ty nghiên cứu triển khai và ứng dụng các công nghệ tài chính tiên tiến nhất.

2021 là năm phát triển mạnh mẽ của Finhay khi số người dùng tăng trưởng nhanh chóng. Ngoài ra, Finhay cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm mới: gồm: Đầu tư vàng online (nhẫn vàng trơn 24K), Thẻ Visa Debit, Credit đồng thương hiệu với ngân hàng CIMB và đặc biệt là sản phẩm đầu tư chứng khoán chỉ từ 1 cổ phiếu - sản phẩm “bom tấn” được đón chờ và hưởng ứng tích cực. Bên cạnh đó, việc hoàn tất mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC) là bước đi giúp Finhay mở rộng phạm vi dịch vụ, khẳng định vị thế hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư tài chính cá nhân.

“Thị trường tài chính tại VN còn rất nhiều tiềm năng và nhiều người mong muốn đầu tư. Hiểu được tâm lý này, đội ngũ luôn nỗ lực tìm cách để đơn giản hóa việc đầu tư tài chính cho tất cả mọi người. Chúng tôi rất vui mừng khi nhận được khoản đầu tư lớn tại một thời điểm đầy triển vọng như hiện nay”, ông Nghiêm Xuân Huy, Người sáng lập và đồng thời là Tổng giám đốc Finhay cho biết. “Chúng tôi hoan nghênh sự góp mặt của các cổ đông mới và mong muốn kinh nghiệm và hiểu biết sâu rộng của các cổ đông về thị trường fintech Đông Nam Á sẽ thúc đẩy sự phát triển của Finhay”.

“Finhay đã và đang nổi lên như một công ty tiêu biểu trong lĩnh vực đầu tư tài chính tại VN. Chúng tôi tin VN là thị trường đầy tiềm năng, dân số trẻ, với lối sống dám nghĩ dám làm, khao khát cơ hội đầu tư thông minh. Sự phát triển vượt bậc của Finhay đã đặt nền móng vững chãi cho họ tiếp tục vươn xa trong lĩnh vực đầu tư tài chính cá nhân. Chúng tôi rất vui khi được hợp tác và góp phần hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện sứ mệnh này”, Jessica Huang Pouleur, đại diện của Openspace Ventures cho biết.

“Một thập kỷ trước, VI Group đã đầu tư thành công vào một công ty chứng khoán truyền thống chuyển đổi kỹ thuật số; trong thương vụ này, chúng tôi lại đầu tư vào một công ty công nghệ tài chính vừa mua lại một công ty chứng khoán truyền thống. Chúng tôi đã hợp tác chặt chẽ với các nhà đầu tư tại VN của Finhay trong một số thương vụ và mong muốn tiếp tục hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế của doanh nghiệp để tăng tốc độ và khẳng định vị trí hàng đầu”, ông Việt Nguyễn, Giám đốc VI Group cho biết.





Được thành lập với mong muốn giúp người Việt tiếp cận các sản phẩm tài chính một cách dễ dàng, sau 5 năm hoạt động, Finhay phát triển nhanh chóng và trở thành ứng dụng đầu tư cá nhân phổ biến nhất tại VN(*), góp phần thay đổi cách người Việt tiếp cận đầu tư tài chính. Sau khi hoàn thành việc mua lại Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina (VNSC), Finhay trở thành công ty fintech hàng đầu trong lĩnh vực đầu tư cá nhân sở hữu công ty có giấy phép trong lĩnh vực chứng khoán.

Về Finhay

Được thành lập vào năm 2017, Finhay là ứng dụng đầu tư cá nhân với hơn 2,7 triệu người dùng. Bắt đầu với chứng chỉ quỹ là sản phẩm duy nhất, sau 5 năm hoạt động, Finhay mở rộng phạm vi dịch vụ và cung cấp cho người dùng các giải pháp tài chính, gồm chứng chỉ quỹ, giao dịch vàng, tích lũy, giao dịch cổ phiếu, hiện đã trở thành ứng dụng đầu tư tài chính cá nhân phổ biến nhất VN. Mới đây, Finhay đã trở thành chủ quản của một công ty sở hữu giấy phép trong lĩnh vực kinh doanh chứng khoán sau khi hoàn thành thương vụ mua lại Công ty chứng khoán Vina (VNSC).

Công ty luôn nỗ lực đem đến những giải pháp đầu tư tài chính đơn giản và dễ dàng tiếp cận thông qua ứng dụng công nghệ. Finhay đề cao sự an toàn và minh bạch trong kinh doanh khi hợp tác với các quỹ đầu tư tài chính và tập đoàn viễn thông hàng đầu VN (về bảo mật công nghệ) và được kiểm toán hằng năm bởi Ernst & Young.

Công ty đã đạt giải nhì tại Fintech Summit 2019 được tổ chức bởi Vietnam Silicon Valley Accelerator và lọt vào danh sách Top 100 Fintech toàn cầu trong cùng năm. Ông Huy Nghiêm, CEO và Người sáng lập của Finhay, cũng đã lọt vào danh sách Forbes 30 Under 30 châu Á năm 2020.

Website: https://www.finhay.com.vn/