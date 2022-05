Sau Mỹ đến Pháp tẩy chay đạo diễn phạm tội ấu dâm Roman Polanski

Roman Polanski là đạo diễn nổi tiếng trong ngành công nghiệp điện ảnh Mỹ và Pháp. Ông đã trốn khỏi Mỹ trước khi bị tòa tuyên án sau khi nhận tội quan hệ tình dục trái pháp luật với một bé gái 13 tuổi. Năm 2018, ông bị nhóm bỏ phiếu Oscars thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS) trục xuất.

Bất chấp vụ bê bối và các vấn đề pháp lý đang diễn ra, nam đạo diễn kỳ cựu đã phát triển mạnh mẽ sự nghiệp với tư cách là một nhà làm phim ở quốc gia nhận cưu mang mình, được tôn vinh là thành viên suốt đời của Academie des Beaux Arts (Học viện Mỹ thuật) lừng lẫy của nước Pháp và nhận được nửa tá giải César.

Nhưng mọi thứ đang thay đổi. Với những cáo buộc gần đây về nhiều hành vi sai trái tình dục đã gây ra sự phẫn nộ từ các nhóm đấu tranh cho nữ quyền ở Pháp, khiến ban giám đốc và 21 thành viên của tổ chức giám sát giải César phải từ chức. Polanski phủ nhận mọi cáo buộc về hành vi sai trái này.

Ngay cả khi sự thất bại ngày một gia tăng, phim An Officer and A Spy ông đạo diễn vẫn là phim ăn khách tại Pháp, thu về hơn 11 triệu USD.

Tuy nhiên giờ đây tình yêu dành cho Roman Polanski đã cạn kiệt. Người Pháp không từ chối Polanski giống như cách mà người Mỹ xa lánh ông nhưng mối quan hệ đang trở nên tồi tệ. Roman Polanski đã từ chối phỏng vấn của tờ Variety chung quanh vấn đề này.

Bộ phim sắp tới của Polanski - The Palace thuộc thể loại hài đen diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở khu nghỉ dưỡng Gstaad thuộc dãy núi Alps của Thụy Sĩ, nơi ông đang bấm máy - không thể tìm thấy bất kỳ nguồn tài chính nào từ Pháp khiến nhà sản xuất phim là Barbareschi (Ý) chùn tay.

“Để ‘chăn dắt’ The Palace cần nhiều đam mê và kiên nhẫn”, Barbareschi nói từ Gstaad, nơi phim đang quay được 15 tuần với ngân sách 17,8 triệu USD .

Barbareschi từng sản xuất phim An Officer and A Spy cho biết rất khó để tìm tài trợ cho The Palace – phim đồng sản xuất giữa Ý, Thụy Sĩ và Ba Lan. Một số nhà đầu tư khác đã biến mất sau khi phim bấm máy. Barbareschi không muốn Pháp đóng cửa với Polanski và vẫn hy vọng ngành công nghiệp điện ảnh Pháp sẽ đón nhận bộ phim.

Barbareschi cho biết: “Tôi đã cố gắng tăng cường chào bán phim trong suốt một năm mà không có nhà đầu tư Pháp nào tham gia vì Pháp không muốn đầu tư dù một đồng euro vào Polanski. Điều này thực sự làm tôi bị tổn thương”. Nhà sản xuất cho biết thêm: “Nếu bộ phim này không được phát hành ở Pháp, đó là một tội ác”.





Bên cạnh nhiều nhà đầu tư và nghệ sĩ Pháp, Barbareschi - người đã bỏ tiền túi hơn 4,5 triệu USD vào The Palace mà ông cần thu lại - cũng lo ngại rằng hình ảnh của Polanski có thể bị tắt ở các nước khác, đặc biệt là các quốc gia, vùng lãnh thổ nói tiếng Anh như Vương quốc Anh, Bắc Mỹ và Úc.

Wild Bunch có trụ sở tại Paris đang bán The Palace khi chiếu đoạn trailer dài 4 phút cho người mua xem tại LHP Cannes 2022. Công ty đã hoàn tất giao dịch với các nhà phân phối Đức, Tây Ban Nha nay cần phải tìm nhiều khách hàng khác.

The Palace có sự góp mặt của dàn diễn viên bao gồm nam diễn viên Đức Oliver Masucci (từng đóng Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore), ngôi sao điện ảnh Pháp Fanny Ardant, Mikey Rourke, các diễn viên Monty Python John Cleese, Joaquin De Almeida (Bồ Đào Nha), Viktor Donbronravov (Nga)…

Bộ phim do Polanski biên kịch và đạo diễn lấy bối cảnh hoàn toàn tại khách sạn Gstaad's Palace vào đêm giao thừa trước thềm thiên niên kỷ mới (tức ngày 31.12.2000) và diễn ra trong vòng chưa đầy 24 giờ.

Tương tự như chuyện tài chính, The Palace cũng gặp khó khăn trong việc casting. Một số diễn viên từ chối vai diễn vì sợ rằng làm việc với Polanski sẽ làm hoen ố sự nghiệp của họ, mặc dù “không ai nói về điều đó”, Barbareschi xác nhận đồng thời nhấn mạnh rằng ông hài lòng với dàn diễn viên của phim.

“Mỗi bộ phim đều mang ‘nghiệp chướng’. Cuối cùng thì chúng tôi đã có được dàn diễn viên tốt nhất mà tôi có thể kỳ vọng. Mặc dù một số cuộc đào tẩu không hề dễ dàng vào phút cuối đối với Roman, đặc biệt là trường hợp các diễn viên đóng vai phụ bỏ chạy”, Barbareschi nói thêm.

The Palace được giới thiệu là “bộ phim hài khiêu khích - đôi khi cay đắng, phù phiếm và lập dị với nhiều người”. Kế hoạch phát hành The Palace trên toàn châu Âu là vào tháng 11.2022. Tuy nhiên phải chờ xem khán giả đón nhận phim như thế nào.

Về cốt truyện, The Palace với một khách sạn nguy nga là đỉnh cao của sự sang trọng ở Alps, nơi “luôn là chốn ẩn náu của những tầng lớp đặc quyền nhất trong xã hội: giới quý tộc, nghệ sĩ, người nổi tiếng, doanh nhân, nhà tài chính, những kẻ hối hả, những kẻ lừa đảo và những kẻ háo danh”, đạo diễn Roman Polanski tiết lộ.