SAWACO ưu tiên hàng đầu cấp nước an toàn

Để đạt được mục tiêu trên, SAWACO đã chủ động đối phó với các sự cố bất thường và kiểm soát tốt các mối nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra đối với quá trình sản xuất và cung cấp nước, đảm bảo cung cấp nước sạch đạt chất lượng, liên tục và hiệu quả.

Tối ưu hóa khi tuân thủ quy chuẩn quốc gia và quốc tế

Theo ông Trần Quang Minh, Tổng giám đốc SAWACO, từ năm 2007, SAWACO đã triển khai xây dựng kế hoạch cấp nước an toàn dựa theo chương trình khung do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xây dựng. Cùng với đó, SAWACO đã báo cáo, cập nhật chương trình cấp nước an toàn, luôn bám sát với các yêu cầu, quy định mà Thông tư 08/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng năm 2012 đã đề ra; Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 9.8.2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình quốc gia Đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025; Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28.8.2021 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục.

Ông Trần Quang Minh cho biết, qua thời gian xây dựng và triển khai thực hiện chương trình cấp nước an toàn, SAWACO đã đạt được nhiều kết quả tích cực, cũng như phát triển các hoạt động sản xuất. Cụ thể, đối với hoạt động sản xuất chung của SAWACO có một số điểm tích cực: Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch bình quân (tính đến tháng 9.2021) giảm chỉ còn 19,7%; Tỷ lệ dân cư đô thị và nông thôn được cung cấp và tiếp cận nước sạch (tính đến tháng 10.2021) là 100%; 100% các đơn vị trong SAWACO xây dựng và thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn…

Chủ động ứng phó rủi ro khách quan

Theo ông Bùi Thanh Giang, Phó tổng giám đốc phụ trách Cấp nước an toàn SAWACO, nhằm ứng phó với ảnh hưởng của biến đổi khí hậu gây ra, tăng cường năng lực dự phòng cho hệ thống cấp nước trong tương lai, SAWACO tập trung xây dựng các giải pháp an toàn nguồn nước như tăng cường giám sát nước thô, phối hợp hồ chứa đầu nguồn, phối hợp sở ngành đề xuất quy hoạch nguồn nước phù hợp, các giải pháp đảm bảo an toàn nguồn nước thô trong trung hạn, dài hạn và các hoạt động liên quan đến bảo vệ nguồn nước...





Trên mạng lưới cấp nước, SAWACO triển khai nghiên cứu, đề xuất xây dựng các hồ chứa nước sạch trong thành phố, hoàn thiện tuyến ống cấp 1, quản lý thất thoát, thất thu, duy trì áp lực cấp nước và châm bổ sung chlorine nhằm đảm bảo chất lượng nước và sức khỏe cho người dân sử dụng.

Cùng với đó, trong tương lai, SAWACO vẫn tiếp tục cập nhật và hoàn thiện chương trình cấp nước an toàn của SAWACO để phù hợp với mục tiêu, định hướng chung của quốc gia. Đồng thời, SAWACO luôn hướng đến nâng cao chất lượng nước, tiến tới cung cấp nước uống trực tiếp tại vòi trên hệ thống cấp nước của SAWACO với các hoạt động thử nghiệm, hợp tác nghiên cứu các công nghệ xử lý mới, hóa chất xử lý nước, vật liệu cấp nước nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao hoạt động sản xuất và cung cấp nước sạch.

Chính vì vậy, để đảm bảo thực hiện tốt Chương trình quốc gia Đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 2016 - 2025, SAWACO vẫn và sẽ tập trung tiếp tục nỗ lực triển khai các biện pháp đảm bảo khả năng cấp nước an toàn cho TP.HCM bền vững trong dài hạn.