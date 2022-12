Scarlett Johansson: Tôi bị mắc kẹt trong những vai diễn khêu gợi

Xuất hiện trong tập gần đây của podcast Table for Two cùng Bruce Bozzi, Scarlett Johansson thừa nhận đội ngũ cũ đã định hướng cho cô đảm nhận những vai diễn khêu gợi khi người đẹp bắt đầu sự nghiệp diễn xuất. Trong các bộ phim như Lost in Translation (Lạc lối ở Tokyo), Girl With the Pearl Earring (Thiếu nữ đeo hoa tai ngọc trai) hay Match Point (Điểm quyết định), mỹ nhân sinh năm 1984 đều xuất hiện với hình ảnh đầy gợi cảm, cuốn hút. “Tôi đã đóng Lost in Translation và Girl With the Pearl Earring ở độ tuổi 18, 19, lúc đó tôi đang trong giai đoạn khám phá bản thân. Theo một cách nào đó, tôi đã được định hướng để trở thành hình tượng diễn viên nóng bỏng, là đối tượng của những ham muốn và rồi tôi đột nhiên cảm thấy bản thân bị mắc kẹt ở đó, không thể nào thoát ra khỏi nó được”, minh tinh 38 tuổi tâm sự.

Scarlett Johansson thừa nhận những vai diễn chỉ tập trung vào vẻ bề ngoài không thể khiến cô tiến xa trong sự nghiệp. “Với kiểu hình tượng quyến rũ đó, bạn biết đấy, càng tỏa sáng thì càng sớm lụi tàn và bạn sẽ không có cơ hội nào ngoài những vai diễn kiểu đó. Đó là một vấn đề hóc búa đầy thú vị nhưng cũng lạ lùng khi gặp phải. Tuy nhiên chúng ta phải đối mặt để giải quyết nó, cố gắng tạo dựng một vị trí trong nhiều dự án khác nhau và làm việc cùng những đội ngũ tốt hơn”, nữ diễn viên sinh năm 1984 chia sẻ.

Người đẹp bộc bạch rằng cô đã trải qua khoảng thời gian thực sự khó khăn khi đóng Lost in Translation với Bill Murray. “Các nhân vật của chúng tôi có một mối quan hệ sâu sắc kỳ lạ và điều đó thật khó khăn với tôi. Tôi đã phải vật lộn với điều đó vì những lý do khác nhau. Khi tôi thoát khỏi vai diễn, nó giống như một giấc mơ lạ lùng vậy”, sao nữ chia sẻ.





Scarlett Johansson cũng nhắc lại rằng cả vai diễn Black Widow (Góa phụ đen) của cô trong Iron Man 2 ban đầu cũng được khai thác sâu và được khắc họa theo hướng gợi dục. Diễn viên đã làm việc với đạo diễn Jon Favreau và Kevin Feige - người đứng đầu hãng phim Marvel để biến nhân vật trở thành hình tượng tiến bộ, có chiều sâu hơn.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Scarlett Johansson tâm sự việc bản thân liên tục bị “tình dục hóa” ở Hollywood khiến cô nghĩ rằng sự nghiệp của mình sắp đi đến hồi kết vì không nhận được lời mời đóng những vai mà bản thân thực sự muốn thử sức. Dần dần, sao phim Avengers: Endgame thoát khỏi những nhân vật tập trung vào vẻ ngoài gợi cảm để theo đuổi những vai diễn có chiều sâu, đề cao kỹ năng diễn xuất hơn cả. Những năm gần đây, cô được giới chuyên môn đánh giá cao khi xuất hiện trong Marriage Story, Jojo Rabbit và chuẩn bị trở lại màn ảnh với Asteroid City, My Mother’s Wedding.

Bà mẹ hai con cũng giải thích việc các con đã ảnh hưởng thế nào đến công việc mà mình đảm nhận: “Tôi nghĩ đây là một bài học quan trọng để dạy bọn trẻ rằng cần theo đuổi công việc khiến bản thân hài lòng”.