Second home giữa Hồ Tràm: Tài sản định danh của thế hệ thượng tầng thịnh vượng

Sự nở rộ của thế hệ thượng tầng thịnh vượng

Theo báo cáo của Wealth-X, ước tính Việt Nam đứng thứ 4 toàn cầu về tốc độ tăng trưởng số lượng người giàu ở nhóm cá nhân có khối tài sản 1 - 30 triệu USD trong giai đoạn 2018 - 2023. Điều này dẫn tới sự xuất hiện của một thế hệ thượng tầng thịnh vượng - những người di chuyển bằng Rolls-Royce; tay đeo đồng hồ Big Three của Thụy Sỹ (nhóm 3 thương hiệu danh tiếng gồm Patek Philippe, Vacheron Constantin, và Audemars Piguet).

Họ cũng là những người biết trân trọng và thưởng thức những chai vang First Growth của Bordeaux với giá không dưới 2.000 USD/chai hay những chai DRC mà muốn sở hữu phải mua qua các nhà đấu giá. Từ đó, không ngạc nhiên khi Việt Nam (và đặc biệt là TP.HCM - nơi đang được ví là một "Thượng Hải mới" của châu Á) trở thành điểm nóng cho thị trường hàng cao cấp và siêu cao cấp, với sự đổ bộ của một danh sách dài các thương hiệu danh tiếng nhất thế giới.

Không phải tự nhiên khi ba năm trở lại đây, khối quản lý vận hành khách sạn ngoại đổ bộ và xem Việt Nam là thị trường chủ lực để phát triển tại châu Á, liên tục bắt tay hợp tác cùng chủ đầu tư Việt. Những thương hiệu du thuyền đắt đỏ như Benetti, Beneteau và Azimut hay hãng xe siêu sang đều đã có văn phòng và đại diện tại Việt Nam để tìm cách tiếp cận nhóm thiểu số giàu có này.

Xu hướng sở hữu second home của thế hệ thượng tầng thịnh vượng

Những vật ngoài thân như xe, trang sức, du thuyền được giới nhà giàu đầu tư 1 thì tài sản truyền đời mang giá trị bền vững như BĐS second home càng được các nhân vật này quan tâm gấp 10. Khác với “cá mập” săn BĐS nghỉ dưỡng để tìm kiếm bài toán đầu tư kép, giới thượng lưu săn tìm second home thuần nghỉ dưỡng không quan tâm quá nhiều đến giá trị vật chất mà đặt nặng giá trị thiên về cảm xúc, vị trí và đẳng cấp. Đặc biệt, sau giai đoạn dịch bệnh, bộ tiêu chí này có sự thay đổi khi yếu tố wellness (sự kết hợp giữa sức khỏe thể chất và sức khỏe tinh thần) được bổ sung thêm và đóng vai trò dẫn dắt trong quyết định mua nhà.

Trong đó, những điểm đến các trung tâm kinh tế lớn dưới hai giờ di chuyển bằng phương tiện cá nhân, tiện đến – tiện đi được săn đón nhiều hơn cả. Đây cũng là xu hướng chung của thế giới khi nhìn sang nước láng giềng Thái Lan, thủ phủ second home là bãi biển Hua Hin cách BangKok gần 200km, thiên đường second home của giới siêu giàu Mỹ tọa lạc tại Hamptons, cách New York 160km.

Trong khoảng cách dưới 2 giờ lái xe tính từ cột mốc TP.HCM và vùng Đông Nam bộ, Hồ Tràm là điểm đến thích hợp cho giới thượng lưu vì tài nguyên thiên nhiên chuyên biệt cho sức khỏe và nghỉ dưỡng với đặc sản một bên rừng - một bên biển, khí hậu mát mẻ, rừng tràm nguyên sinh lớn nhất Việt Nam hay sở hữu suối khoáng nóng nổi tiếng…





"Là tín đồ của wellness, tôi không tiếc bỏ cả trăm triệu đồng cho những chuyến du lịch chăm sóc sức khỏe ở Bali, hay Phuket... để thụ hưởng dịch vụ đẳng cấp quốc tế. Nếu có một ngôi nhà thứ hai như vậy cạnh TP.HCM để đưa cả gia đình, bạn bè đến trải nghiệm liệu trình tái tạo sức khỏe thường xuyên sẽ vô cùng lý tưởng", anh P. Hoàng (TP.HCM) chia sẻ.

