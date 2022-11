Sedan hạng C: Mazda3 hút khách, rút ngắn khoảng cách với Kia K3

Trái ngược với sedan hạng B, phân khúc sedan hạng C trong tháng 10.2022 ghi nhận bước tăng trưởng vượt bậc nhờ sức hút đến từ các chương trình giảm giá, ưu đãi cũng như sự góp mặt của các mẫu xe thế hệ mới.

Theo báo cáo bán hàng mới nhất từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor, trong tháng 10.2022 tổng doanh số bán các mẫu ô tô sedan hạng C tại Việt Nam đạt 3.078 xe, tăng 1.524 xe tương đương 49,5% so với tháng 9.2022. Như vậy, sau bước sụt giảm trong tháng 9.2022, phân khúc sedan hạng C ngay lập tức lấy lại đà tăng trưởng doanh số.

Ngoài sự hồi phục chung của thị trường ô tô trong tháng 10.2022, việc một số mẫu mã như Mazda3, Honda Civic... được đại lý áp dụng chính sách ưu đãi, giảm giá chính là yếu tố giúp doanh số bán sedan hạng C tăng đáng kể. Trong đó, Mazda3 đạt tới 1.139 xe, tăng 626 xe so với tháng 9.2022. Thành tích này không chỉ giúp Mazda3 lấy lại vị trí số 1 từ tay Kia K3 mà còn trở thành mẫu sedan hạng C duy nhất lọt vào danh sách 10 ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam tháng 10.2022.





Trong khi đó, Kia K3 tăng trưởng doanh số 357 xe so với tháng 9.2022 nhưng chỉ với 879 xe bán ra trong tháng 10.2022 mẫu xe này đã không còn giữ được vị trí dẫn đầu như những tháng trước. Tương tự phân khúc sedan hạng B, ở phân khúc sedan hạng C Kia K3 và Mazda3 tạo nên cuộc rượt đuổi doanh số đầy hấp dẫn để cạnh tranh ngôi vương. Sau 10 tháng đã qua của năm 2022, tổng doanh số bán Kia K3 đạt 9.921 xe, chỉ nhiều hơn Mazda3 gần 1.700 xe. Tuy nhiên, khi thời gian bán hàng của năm 2022 còn khoảng 2 tháng, cách biệt này hoàn toàn có thể bị san bằng.

Ngoài chính sách ưu đãi, sự tham chiến của các mẫu xe thế hệ mới như Hyundai Elantra cũng góp phần giúp doanh số bán sedan hạng C tăng trưởng. Cụ thể, doanh số bán Elantra mới trong tháng 10.2022 đạt 440 xe, ít hơn Toyota Corolla Altis (xếp thứ 3) chỉ 1 xe. Vị trí cuối bảng thuộc về Honda Civic với 179 xe bán ra, tăng 63 xe so với tháng 10.2022.

Tính đến thời điểm hiện tại, phân khúc ô tô sedan hạng C tại Việt Nam có 6 mẫu xe góp mặt, gồm: Mazda3, Kia K3 do THACO AUTO lắp ráp và phân phối, Hyundai Elantra do TC Motor phân phối. Ngoài ra còn có Toyota Corolla Altis, Honda Civic, MG5 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Các mẫu xe ở phân khúc này đều có giá bán nằm trong khoảng 550 - 900 triệu đồng.