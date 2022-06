Sedan hạng C: Mazda3 tăng tốc bám đuổi Kia K3, Hyundai Elantra bét bảng

Cùng với đà hồi phục của thị trường ô tô, phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Số liệu bán hàng từ Hiệp Hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng như TC Motor cho thấy, trong tháng 5.2022 vừa qua, tổng doanh số bán các mẫu sedan hạng C đạt 3.997 xe, tăng 464 xe tương đương 11,6% so với tháng 4.2022. Số liệu này chưa bao gồm doanh số bán mẫu MG5 khi nhà phân phối mẫu xe này tại Việt Nam không công bố doanh số.

Đây là tháng thứ 3 liên tiếp, doanh số bán xe sedan hạng C tại Việt Nam duy trì được đà tăng trưởng. Điều này cho thấy sức hút của các mẫu xe ở phân khúc này. Hiện tại, hầu hết các mẫu xe tham gia phân khúc này như Kia K3, Honda Civic, Toyota Corolla Altis... đều đã được làm mới.

Trong số các nhà sản xuất, phân phối ô tô tại Việt Nam tham gia phân khúc sedan hạng C, Trường Hải (THACO AUTO) tiếp tục cho thấy ưu thế khi hai mẫu xe Kia K3 và Mazda3 do đơn vị này lắp ráp, phân phối đều xếp ở hai vị trí dẫn đầu. Trong đó, Kia K3 đạt doanh số bán 1.684 xe tăng 25 xe so với tháng 4.2022. Đáng chú ý, trong tháng 5.2022 một số phiên bản K3 được THACO Kia điều chỉnh tăng giá bán nhưng mẫu xe này vẫn tạo được sức hút với người tiêu dùng.





Mazda3 sau nhiều tháng chững lại cũng có bước tăng trưởng mạnh mẽ về doanh số trong tháng 5.2022 với 1.500 xe bán ra, tăng 394 xe so với tháng 4.2022. Đây cũng là mẫu xe có tốc độ tăng trưởng doanh số cao nhất trong số các mẫu sedan hạng C trong tháng 5.2022.

Thành tích này, giúp Mazda3 rút ngắn khoảng cách doanh số với Kia K3 sau 5 tháng đã qua của năm 2022 xuống còn 2.322 xe. Cụ thể, doanh số cộng dồn của Kia K3 đạt 6.919 xe, Mazda3 đạt 4.597 xe.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về hai mẫu xe nhập khẩu gồm Toyota Corolla Altis với doanh số bán 401 xe trong tháng 5.2022, Honda Civic đạt 290 xe. So với tháng 4.2022 cả hai mẫu xe này đều tăng trưởng chưa tới 100 xe.

Trái ngược với hầu hết các mẫu xe trong phân khúc, Hyundai Elantra lại sụt giảm doanh số trong tháng 5.2022 khi chỉ bán được 122 xe, giảm 97 xe so với tháng 4.2022. Việc thiếu hụt linh kiện sản xuất, chip bán dẫn đã phần nào ảnh hưởng đến sản lượng của các mẫu mã xe Hyundai cũng như Elantra. Kết quả này khiến Hyundai Elantra xếp cuối bảng trong cuộc đua doanh số phân khúc sedan hạng C tại Việt Nam.