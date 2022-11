Selfie studio là gì mà ai cũng tìm đến để 'sống ảo' ?

Thời gian gần đây các bạn trẻ đang truyền tay nhau những video về việc tự chụp ảnh tại studio (selfie studio) trên TikTok. Nhiều bạn trẻ cho biết đây là hình thức chụp ảnh bắt nguồn từ Hàn Quốc và nhanh chóng tạo nên cơn sốt vào dịp cuối năm. Nhiều người cho biết hình thức chụp ảnh này tạo sự thoải mái, không gian riêng tư để thể hiện cá tính mà không phải ngượng ngùng, mắc cỡ khi đứng trước ống kính của nhiếp ảnh hay chụp hình ngoại cảnh.

Hình thức chụp ảnh cho người hướng nội

Theo ghi nhận của phóng viên, tại một studio ở số 212 Trần Văn Trà (P.Tân Phong, Q.7, TP.HCM), một số bạn trẻ đang tự tin tạo dáng trước ống kính máy ảnh trong một căn phòng studio mà không có người chụp.

Đang cùng bạn trai chụp những tấm ảnh kỷ niệm, Lã Trúc Uyên (23 tuổi, làm việc tại số 9 Trần Quang Diệu, P.13, Q.3, TP.HCM) cho biết: “Từ lúc yêu nhau đến giờ chúng mình chưa có ảnh chụp chung để giữ làm kỷ niệm. Nhiều lúc cũng muốn nhờ thợ chụp ảnh nhưng cả hai đều hướng nội nên ngại nhìn ống kính, bị khớp khi tạo kiểu. Mình tìm đến hình thức selfie studio này vì máy ảnh, ánh sáng, màn hình hiển thị ảnh… đã được chuẩn bị trước. Bọn mình chỉ việc cầm điều khiển bấm và "tự biên tự diễn" với nhau vậy mà có nhiều ảnh đẹp, tự nhiên”.

Chị Lý Ngọc Ánh Phương (24 tuổi) quản lý của FotoPOP Selfie studio đầu tiên tại TP.HCM cho biết vì gần đến Giáng sinh nên rất đông các bạn trẻ đặt lịch đến chụp ảnh, các máy ảnh, máy in phải hoạt động hết công suất từ 10 giờ đến 21 giờ. Theo chị Phương so với hình thức chụp ảnh truyền thống với nhiếp ảnh gia thì tự chụp tại studio phù hợp với những bạn trẻ hướng nội, ngại thể hiện trước đám đông hay yêu thích sự sáng tạo phá vỡ giới hạn. Theo chị Phương hình thức này cũng tiết kiệm hơn khi chỉ với 300.000 đồng là các bạn trẻ có thể thoải mái tạo dáng trước ống kính trong vòng 20 phút sau đó được in hình mang về.





“Với hình thức studio tự chụp ảnh, các bạn trẻ chỉ cần 3 bước để có được ảnh đẹp. Bước đầu tiên là bạn lựa chọn giữa hai hình thức chụp trắng đen hay chụp màu. Sau đó tự tin thể hiện những kiểu dáng mà bạn cảm thấy phù hợp và yêu thích nhất. Sẽ có màn hình đặt đối diện để người chụp quan sát được những tấm ảnh đã thực hiện để căng chỉnh. Bước thứ 2 là tự tay lựa chọn những tấm ảnh ưng ý và bấm in. Bước cuối cùng là nhận ảnh đã in và file ảnh kỹ thuật số”, Phương chia sẻ.

Cầm trên tay tấm ảnh chụp cùng với người yêu anh Lê Như Quốc Tuấn (24 tuổi làm việc tại số 56 Nguyễn Huệ, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) chia sẻ: “Mình tìm đến FotoPOP studio vì thấy mấy hôm nay các bạn trẻ hay đăng khoe trên TikTok. Hình thức này hay ở chỗ những người bạn, gia đình hay những cặp đôi có thể tương tác với nhau để tạo ra những hình ảnh đẹp. Đây là cơ hội để mình và người yêu hiểu nhau hơn và có dịp được cùng nhau tạo ra hình ảnh kỷ niệm. Nhờ vậy mà nhận ra mình người yêu rất hợp ý nhau, điển hình là trong 20 phút chúng mình có được rất nhiều hình dễ thương”.

Chị Phương cho biết thêm, mẹo để có được hình ảnh đẹp khi đi chụp ảnh ở Selfie studio là các bạn trẻ nên trang điểm tự nhiên, tham khảo trước những kiểu tạo dáng khi ở nhà. Phải ổn định dáng, biểu cảm rồi mới ấn nút điều khiển vì máy ảnh sẽ tự động chụp sau đó 2 giây.