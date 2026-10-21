Chúng ta thường dành nhiều tháng để chờ một kỳ nghỉ. Thu xếp hành lý về miền biển, lên vùng núi hay tìm một khu nghỉ dưỡng giữa thiên nhiên.

Ở đó, mọi thứ dường như chậm lại. Bữa sáng được thưởng thức lâu hơn. Một cuộc dạo bộ chẳng cần đích đến. Gia đình có thêm thời gian bên nhau. Nhưng sự thư thái ấy thường khép lại cùng ngày trở về.

Home Resort được hình thành từ mong muốn giữ lại cảm giác đó trong đời sống thường nhật. Với Tiến Phước, hành trình bắt đầu từ một câu hỏi giản dị: Liệu có thể đưa kỳ nghỉ đến gần con người hơn, ngay nơi họ sống?

Home Resort tại Senturia An Phú không tìm về rừng biển, cũng chẳng lùi ra ngoại ô. Nhà phát triển Tiến Phước đã mang tinh thần nghỉ dưỡng tái xuất tại một tọa độ đặc biệt: Rạch Chiếc - nơi được định hình thành trung tâm thể thao - vui chơi - giải trí mới của TP.HCM, chỉ cách Thủ Thiêm hơn 5 phút di chuyển.

Tọa độ ấy tương thích với cộng đồng tri thức, doanh nhân thành đạt và chuyên gia quốc tế, những người tìm kiếm một ngôi nhà vừa thể hiện vị thế, vừa nâng niu chất lượng sống. Tinh thần Home Resort vì thế vừa vặn với những kỳ vọng của cộng đồng tinh tuyển.

Tuy nhiên, đưa trải nghiệm trên vào một khu vực "tấc đất, tấc vàng" là bài toán đòi hỏi nhiều hơn một ý tưởng đẹp. Một Home Resort đúng nghĩa cần quỹ đất đủ rộng; quy hoạch đủ thoáng, thiết kế ngôi nhà được kết nối với cảnh quan; hệ tiện ích phong phú cùng những dịch vụ chu đáo.

Từ những yêu cầu ấy, nhà phát triển Tiến Phước đã lần lượt "mở khóa" 5 mảnh ghép để tái hiện trọn vẹn phong cách sống Home Resort giữa trung tâm.

Ngay từ những nét vẽ đầu tiên cùng đội ngũ thiết kế, tinh thần Home Resort đã được gửi vào cảnh quan Senturia An Phú một cách nhất quán.

Nương theo lợi thế ven sông, mặt nước hiện diện dưới nhiều dáng hình: dẫn lối nơi cổng chào, lắng lại trong hồ sen, uốn quanh những dãy nhà rồi mở ra ở hồ bơi người lớn và trẻ nhỏ. Những sắc thái tĩnh - động nối tiếp, khiến cảnh quan có nhịp điệu riêng.

Năm tầng xanh cũng đan cài trong từng hướng nhìn: đồi cỏ uốn lượn, cây bụi phân tầng, tầng các loại hoa, cây bóng mát tán lớn và những khu vườn đứng. Gia chủ có thể nhìn thấy đời sống cộng đồng mà vẫn cảm nhận sự kín đáo sau hàng cây.

Khi đêm xuống, hệ thống chiếu sáng êm dịu trên lối đi, bậc cấp, cây xanh và mặt hồ chuyển cảnh quan sang một vẻ đẹp khác. Cảm giác nghỉ dưỡng vì thế nối dài từ ban ngày đến đêm, từ công viên đến tận hiên nhà.

Mỗi căn nhà sở hữu hai mặt tiền đắt giá. Mặt trước kết nối đường giao thông, chỗ đậu xe và cổng chính thanh lịch; mặt sau tiếp giáp lối dạo bộ cùng cảnh quan công cộng.

Nhờ cấu trúc đặc biệt này, đây là một trong số ít khu đô thị tạo ra được những mẫu nhà có tới 2 ban công trước - sau trên mỗi tầng. Diện tích các ban công đủ để tạo ra khoảng nghỉ, vườn xanh trên không.

Sân vườn hiện diện mọi nơi khi nhà có từ 2 - 3 mặt thoáng. Vườn xanh tiếp tục mở rộng trên sân thượng giúp ngôi nhà được “ôm” trọn bởi thiên nhiên.

Đặc biệt, cách bố trí "vườn đối vườn", nhà không đối lưng, tạo khoảng đệm riêng tư giữa các gia chủ, đồng thời mang thiên nhiên vào trong nhà.

Sự tinh tế còn hiện diện qua hệ cửa kính lùa trước - sau trên mỗi tầng, với hệ kính được mở rộng tối đa. Qua ô cửa, cảnh quan như nối liền với căn phòng.

Hơn 1,29 ha công viên trung tâm và cảnh quan mặt nước xanh mát kết hợp với bộ đôi Clubhouse - Pavillion được sắp đặt theo tinh thần Home Resort, xoay quanh bốn trải nghiệm

Vận động - Nuôi dưỡng sức sống. Một ngày mới có thể bắt đầu bằng những vòng bơi trong hồ người lớn và trẻ em, một buổi tập gym - yoga hay khu thể dục thể thao ngoài trời

Tái tạo - Làm mới năng lượng. Phòng sauna, khu thư giãn cạnh hồ bơi và những khoảng nghỉ tại Pavillion dành chỗ cho cơ thể thả lỏng. Có khi chỉ cần ngồi lại, hít thở và dành cho mình một khoảng thời gian không vội.

Thư giãn - Tận hưởng và kết nối. Clubhouse, khu đọc sách, BBQ, picnic, khu vui chơi và phòng sinh hoạt đa năng mở ra nhiều cuộc hội ngộ, vun đắp tâm - trí cho cộng đồng tri thức.

Dưỡng lành - Tìm về cân bằng. Công viên, hồ cảnh quan và lối tản bộ quanh vườn dành cho những trải nghiệm chậm rãi, chăm sóc tinh thần sau ngày dài.

Một lối dạo sạch đẹp, khu vườn xanh tốt, tiện ích luôn sẵn sàng - cảm giác Home Resort được nuôi dưỡng từ sự chu đáo mỗi ngày. Đồng hành cùng Senturia An Phú là Savills, Tập đoàn cung cấp dịch vụ bất động sản hàng đầu trên thế giới với mạng lưới văn phòng tại hơn 70 quốc gia.

Hệ thống quản lý nhà ở của Savills áp dụng quy trình vận hành chuẩn và bộ tiêu chuẩn toàn cầu, góp phần gìn giữ chất lượng không gian sống và nâng niu trải nghiệm của cư dân. Để mỗi lần trở về, gia chủ có thể nhẹ lòng dành thời gian cho bản thân và những người thương.

Cư dân sẽ được hưởng ưu đãi về khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú. Đặc biệt, dịch vụ cung cấp gói "quản gia y tế" khi xác lập tổng đài định danh kết nối cư dân với chuyên viên Bệnh viện Quốc tế Mỹ (AIH) hỗ trợ đặt lịch khám, tư vấn bảo hiểm, quyền lợi và nhắc hẹn tái khám theo chỉ định bác sĩ.

Song song đó, cộng đồng cư dân có chuyên viên quản lý y tế riêng, hỗ trợ lựa chọn bác sĩ, chuyên khoa phù hợp, đặt lịch khám nhanh, đón tiếp và dẫn đường tại bệnh viện, hỗ trợ thủ tục bảo lãnh viện phí và thanh toán.

Thông tin dịch vụ