Niềm tin ấy đã được Shinhan Life Việt Nam kiên định hiện thực hóa thông qua văn hóa doanh nghiệp và triết lý quản trị trong suốt hơn 4 năm qua, từ đó xây dựng nền tảng vững chắc, gặt hái nhiều thành quả đáng khích lệ và tạo đà cho mục tiêu tăng trưởng toàn diện trong năm 2025 cũng như các giai đoạn tiếp theo.

Shinhan Life Việt Nam là một thành viên của Shinhan Financial Group - tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc với tham vọng trở thành tập đoàn tài chính dẫn đầu trên quy mô toàn cầu. Tại Việt Nam, Tập đoàn Tài chính Shinhan có bề dày lịch sử hơn 30 năm, đã xây dựng và phát triển được một hệ sinh thái tài chính đa dạng và bền vững, hướng đến sứ mệnh "Mang đến thế giới tốt đẹp hơn thông qua sức mạnh tài chính."

Trong hệ sinh thái gồm 05 công ty thành viên, Shinhan Life Việt Nam nhận được sự hợp lực mạnh mẽ từ Ngân hàng Shinhan (Shinhan Bank), Công ty Tài chính Shinhan (Shinhan Finance), Công ty Chứng khoán Shinhan (Shinhan Securities) và Công ty Shinhan DS. Sự hậu thuẫn tài chính lớn mạnh từ công ty mẹ Shinhan Life Insurance Corporation đã tạo "bệ phóng" để Shinhan Life nhanh chóng tạo dựng vị thế vững chắc tại thị trường BHNT Việt Nam.

Từ khi thành lập đến nay, Shinhan Pride – Niềm Tự hào Shinhan đã trở thành giá trị văn hóa cốt lõi, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững dài hạn và nâng cao sự hài lòng của nhân viên. Niềm tự hào ấy thôi thúc mỗi nhân viên của Shinhan Life Việt Nam làm việc tự chủ, sáng tạo và có trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ với sứ mệnh và giá trị doanh nghiệp.

"Để nâng cao sự hài lòng cho nhân viên, song song với cải thiện môi trường làm việc, nâng cao chính sách phúc lợi, chúng tôi còn định hướng hoạt động kinh doanh gắn liền với trách nhiệm cộng đồng và các tiêu chuẩn phát triển bền vững ESG. Điều này khơi dậy niềm tự hào trong mỗi con người Shinhan Life Việt Nam, củng cố niềm tin rằng thành công của công ty cũng chính là thành công của mỗi nhân viên", Ông Bae Seung Jun, Tổng Giám đốc Shinhan Life Việt Nam cho biết.

Cũng từ giá trị cốt lõi Niềm tự hào Shinhan, tinh thần tự chủ trong công việc đã trở thành một giá trị văn hóa doanh nghiệp đặc trưng gắn liền với mỗi con người Shinhan Life Việt Nam.



Năm 2025, văn hóa làm việc này tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ qua nhiều chương trình đào tạo và hoạt động nội bộ của công ty. Lãnh đạo Shinhan Life tin tưởng rằng, tinh thần tự chủ và tự lãnh đạo bản thân sẽ mở ra không gian để mỗi người tự do sáng tạo, sẵn sàng với những ý tưởng phát triển mới. Đồng thời, môi trường làm việc khuyến khích nhân viên bước ra khỏi giới hạn trong một khuôn khổ linh hoạt không chỉ nâng cao hiệu quả mà còn cải thiện sức khỏe tinh thần, khi mỗi cá nhân cảm nhận rõ sự tin tưởng và giá trị mà công ty trao gửi.

Từ nền tảng ấy, Shinhan Life Việt Nam không chỉ trao cho nhân viên quyền làm chủ trong công việc chuyên môn, mà còn mở ra những cơ hội phát triển sự nghiệp phù hợp với năng lực cá nhân. "Tại Shinhan Life Việt Nam, chúng tôi luôn nỗ lực tối ưu các chương trình phúc lợi cho nhân viên, tạo cơ hội để mỗi cá nhân phát huy tối đa tiềm năng và năng lực của mình", Tổng Giám đốc Bae Seung Jun nhấn mạnh.

Shinhan Life Việt Nam cũng gắn liền định hướng nâng cao sự hài lòng của nhân viên với giá trị cốt lõi Shinhan Pride. Hơn 4 năm qua, công ty luôn chú trọng xây dựng một môi trường làm việc thân thiện, cởi mở và năng động, qua đó thúc đẩy sự hợp tác và phát triển của từng cá nhân cũng như toàn doanh nghiệp. Các chương trình đào tạo nội bộ, hoạt động kết nối liên phòng ban và cơ chế giao tiếp cởi mở, trực tiếp được tổ chức thường xuyên, góp phần tăng cường sự thấu hiểu và gắn kết trong toàn bộ tập thể.

Song song với trao quyền cho nhân viên, công ty duy trì môi trường hỗ trợ thân thiện, nơi mỗi nhân viên được khuyến khích chia sẻ nhu cầu, thách thức và nguyện vọng. Đội ngũ quản lý luôn sẵn sàng lắng nghe và đồng hành, giúp nhân viên đạt mục tiêu cá nhân lẫn tập thể.

Chính sự cân bằng giữa tính độc lập, tự chủ, cởi mở, và hỗ trợ đã tạo nên môi trường làm việc thân thiện, nơi nhân viên Shinhan Life Việt Nam cảm thấy được lắng nghe và chia sẻ. Bên cạnh đó, công ty còn chú trọng chính sách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, chăm sóc sức khỏe thể chất và tinh thần, giúp nhân viên an tâm phát triển sự nghiệp và tận hưởng đời sống cá nhân.

Trải qua hành trình phát triển hơn 4 năm đầu tiên, cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo trong việc kiến tạo một môi trường làm việc tích cực và thân thiện chính là động lực giúp Shinhan Life Việt Nam xây dựng mối quan hệ gắn kết bền vững với đội ngũ. Minh chứng rõ nhất là nhiều nhân viên đã gắn bó với công ty từ những ngày đầu thành lập đã có cơ hội phát triển và trưởng thành cùng doanh nghiệp, tiếp tục đồng hành cùng Shinhan Life Việt Nam đến hiện tại.

Chiến lược đặt con người làm trung tâm và triết lý quản trị phát triển bền vững của công ty từ sự trưởng thành và niềm tự hào của mỗi nhân viên, không chỉ đưa Shinhan Life tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường BHNT Việt Nam, mà còn giúp công ty đạt được những giải thưởng quốc tế uy tín về nhân sự.

Mới đây, Shinhan Life Việt Nam vinh dự được xướng tên ở hai hạng mục "Nơi làm việc tốt nhất châu Á năm 2025" và "Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời nhất năm 2025" trong lễ vinh danh do HR Asia - tạp chí nhân sự uy tín hàng đầu khu vực tổ chức vào giữa tháng 8 tại TP.HCM. Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp công ty nhận cú đúp giải thưởng danh giá này.

Trong sự kiện này, Tổng Giám đốc Bae Seung Jun chia sẻ: "Sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn là yếu tố then chốt giúp chúng ta vinh dự được trao tặng các giải thưởng trong hai năm liên tiếp. Sự công nhận từ một tổ chức quốc tế uy tín là minh chứng rõ nét cho những nỗ lực bền bỉ của Shinhan Life Việt Nam trong việc triển khai các chiến lược nhân sự khác biệt, đồng thời kiến tạo một môi trường làm việc lý tưởng và gắn kết cho đội ngũ. Và chính sự tận tâm đóng góp từ các bạn đã làm nên một Shinhan Life Việt Nam ngày càng tốt hơn".

Thị trường BHHNT Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, nơi chất lượng nguồn nhân lực được coi là chìa khóa cho tăng trưởng bền vững. Với hơn 150 nhân viên ưu tú và gần 600 tư vấn tài chính chuyên nghiệp, tập thể Shinhan Life Việt Nam đang đồng lòng nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng toàn diện trong năm nay, đồng thời góp phần vào sự phục hồi và tăng trưởng bền vững của toàn thị trường về dài hạn.



