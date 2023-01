'Siêu lừa gặp siêu lầy' rút khỏi rạp chiếu, phim Việt chiếu Tết đang mơ trăm tỉ

Nhà phát hành Galaxy vừa thông báo: "Theo nguyện vọng từ phía đạo diễn và nhà sản xuất bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy, và với mong muốn phát hành tại một thời điểm phù hợp hơn cũng như tạo điều kiện cho bộ phim được tiếp cận đến nhiều khán giả hơn, Galaxy Studio xin thông báo bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy sẽ thay đổi ngày khởi chiếu so với dự định ban đầu là 22.1 tức mùng 1 Tết Quý Mão 2023. Bộ phim Siêu lừa gặp siêu lầy có lịch dự kiến khởi chiếu mới vào ngày 24.3.2023".

Có thể thấy, một loạt “phim thảm họa”, chất lượng dưới trung bình và dở tệ đem ra chiếu rạp đã khiến cảm xúc và niềm tin của khán giả đối với phim Việt gần như đã chạm đáy. Vì thế, khi ra mắt ở thời điểm “nhạy cảm” này, phim hành động Thanh Sói của Ngô Thanh Vân dù là phim kinh phí cao, chỉn chu nhiều khâu, được đánh giá là “phim khá” ở mặt bằng chung phim Việt vẫn phải chịu sự “ghẻ lạnh” của khán giả với doanh thu sau 3 tuần chiếu rạp chỉ nhỉnh hơn 20 tỉ đồng.

Các phim Việt chiếu rạp dịp này (từ mùng 1 Tết Nguyên đán 2023) như Chị chị em em 2 (đạo diễn Vũ Ngọc Đãng), Nhà bà Nữ (đạo diễn Trấn Thành) hay Siêu lừa gặp siêu lầy (đạo diễn Võ Thanh Hòa - nếu không dời lịch), quả thật đang như "ngồi trên đống lửa” dù cả 3 đạo diễn đều tự tin về chất lượng phim làm ra lần này “ổn”. Họ cùng nhau tuyên bố sẽ: “Hợp sức cho mùa phim Tết 2023!”. Thay vì cạnh tranh khốc liệt như các mùa phim Tết trước đây, tất cả các nhà làm phim đều nhìn nhận điều quan trọng nhất là làm thế nào để lôi kéo khán giả ra rạp.

Với những đánh giá ở mức “khá” sau các buổi chiếu ra mắt, 3 phim đang khấp khởi hy vọng số đông khán giả sẽ đón nhận trong mùa tết vì đều là phim giải trí hài hước, có chút lắng đọng tình thân, bạn bè.

Ðạo diễn Võ Thanh Hòa cho biết: "Tôi chỉ lo Tết này khán giả có ra rạp xem phim Việt hay không, chứ không lo lắng cạnh tranh với phim nào cả. Nhiều phim ra rạp, khán giả sẽ có thêm lựa chọn, thị trường điện ảnh Tết thêm màu sắc". Còn đạo diễn Vũ Ngọc Ðãng nói: “Chúng tôi cùng bắt tay nhau đưa phim tốt ra rạp để kéo khán giả đến. Khi xem một phim hay người ta sẽ có tâm lý háo hức muốn coi thêm nữa ở rạp và ngược lại, một phim dở thôi là đủ mệt với khán giả, họ sẽ nản không xem phim Việt nữa. Vì vậy tôi mong phim ai cũng tốt, thỏa mãn nhu cầu giải trí để có một mùa phim Tết đại thắng”.





Bên cạnh phim Việt, các nhà rạp cũng cho trình chiếu 2 bom tấn ngoại và 3 phim hoạt hình. Phi vụ toàn sao (tựa gốc Operation Fortune: Ruse de Guerre) do đạo diễn nổi tiếng Guy Ritchie dàn dựng, chiếu rạp từ mùng 1 Tết, xoay quanh đặc vụ M16 Orson Fortune (Jason Statham thủ vai) và nhóm đặc nhiệm “cool ngầu” cùng thực hiện nhiệm vụ ngăn chặn âm mưu ảnh hưởng đến sự lâm nguy của nhiều quốc gia. Phim còn có sự tham gia diễn xuất của hai ngôi sao Aubrey Plaza, Hugh Grant.

Trong khi đó, bom tấn được nhiều người trông đợi là M3GAN của đạo diễn Gerard Johnstone sẽ chiếu từ 27.1 (mùng 6 Tết). Bộ phim ly kỳ về búp bê rùng rợn của Universal và Blumhouse là M3GAN (viết tắt của Model 3 Generative Android) xoay quanh con robot cùng tên do kỹ sư Gemma thiết kế nhằm phụ giúp các bậc phụ huynh trông nom và chăm sóc con cái. Nó có thể lắng nghe, quan sát và hiểu được hành động của con người. Để thử nghiệm, Gemma cho M3GAN làm bạn với cháu gái tám tuổi của mình. Tuy nhiên, quyết định này dẫn đến những hậu quả cô không thể lường trước. Bộ phim nhận "mưa" lời khen từ giới phê bình, hiện đạt tổng doanh thu toàn cầu hơn 80 triệu USD.

Khi các phim Việt đều cấm khán giả dưới 16 tuổi (Nhà bà Nữ, Siêu lừa gặp siêu lầy) và không phục vụ khán giả dưới 18 tuổi (Chị chị em em 2), thì rạp Việt tung ra 3 bộ phim hoạt hình nước ngoài không hạn chế đối tượng người xem, và nội dung, hình ảnh thuộc dạng đẳng cấp, hấp dẫn không chỉ các bé thiếu nhi, gồm Xác ướp: Cuộc phiêu lưu đến London, Pororo: Cuộc phiêu lưu đến dinh thự Rồng (cùng chiếu từ mùng 1 Tết) và Mèo béo siêu đẳng (chiếu từ mùng 4).

Đáng nói hơn, bom tấn Avatar: The way of water, hoạt hình Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng vẫn sẽ được chiếu xuyên Tết bên cạnh “thực đơn” trên. Chính sự sôi động trong danh mục của phim ngoại tại rạp khiến các nhà làm phim Việt dù đủ tự tin “Tết thì khán giả Việt sẽ chọn xem phim Việt”, nhưng đều có phần nơm nớp lo ngại; và kỳ tích doanh thu hơn 400 tỉ đồng của Bố già của điện ảnh Việt năm 2021 giờ có lẽ chỉ là giấc mơ được dự đoán khó đạt được!