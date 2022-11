Siêu mẫu Gigi Hadid căng thẳng với Elon Musk

Siêu mẫu Gigi Hadid (27 tuổi) thông báo trên Instagram rằng cô ngừng kích hoạt tài khoản Twitter của mình vào ngày 4.11 trong bối cảnh ông chủ mới của Twitter là Elon Musk sa thải hàng loạt nhân viên.

“Trong một thời gian dài, nhưng đặc biệt là với sự lãnh đạo mới của Elon Musk, Twitter ngày càng trở thành một tập thể của sự căm ghét và cố chấp. Đó không phải là nơi tôi muốn tham gia nữa”, Gigi Hadid viết.

Cô gửi thêm lời xin lỗi đến người hâm mộ trên Instagram, cho biết cô vẫn thích kết nối với họ.

“Tôi không thể ở lại một nơi không an toàn cho bất kỳ ai. Đó cũng không phải là một nền tảng xã hội có lợi nhiều hơn hại”, siêu mẫu viết.

Cùng với tuyên bố của mình, cô đăng dòng tweet của Cố vấn Nhân quyền Shannon Raj Singh về việc bị sa thải khỏi gã khổng lồ công nghệ Twitter.

Twitter hiện sa thải khoảng một nửa lực lượng lao động vào ngày 4.11 với một email gửi cho nhân viên giải thích rằng việc cắt giảm là “cần thiết để đảm bảo thành công của công ty trong tương lai”.





Danh ca Toni Braxton trước đó cũng thông báo cô sẽ tránh xa trang mạng xã hội Twitter. “Tôi bị sốc và kinh hoàng trước một số 'tự do ngôn luận' mà tôi từng thấy trên nền tảng này kể từ khi nó được mua lại. Lời nói căm thù dưới bức màn 'tự do ngôn luận' là không thể chấp nhận được. Do đó, tôi quyết định tránh xa Twitter vì nó không còn là không gian an toàn cho bản thân tôi, các con trai tôi và nhiều người khác”, Braxton viết vào tháng trước.

Shonda Rhimes, Sara Bareilles và Téa Leoni cũng đã nói “sayonara” (tạm biệt) với Twitter vào tháng 10.

“Không cần phải loay hoay cho bất cứ điều gì Elon Musk lên kế hoạch với Twitter. Tạm biệt”, Shonda Rhimes viết.

Trong khi đó, tỉ phú Elon Musk - lãnh đạo mới của Twitter - cũng “xù lông” vào tuần trước khi tuyên bố vào ngày 1.11 mạng xã hội này sẽ tính phí người dùng “tick xanh” 8 USD/tháng để xác minh tài khoản.

Elon Musk đã chính thức hoàn tất thương vụ mua lại Twitter trị giá 44 tỉ USD vào cuối tháng 10.2022.