Siêu mẫu Thùy Dung đăng quang Hoa hậu châu Á 2022

Trong đêm chung kết, Thùy Dung trải qua các phần thi như trang phục dân tộc, trình diễn áo tắm, trình diễn trang phục dạ hội… Cô vỡ òa khi được gọi tên giành chiến thắng tại Hoa hậu châu Á 2022. Trong khi đó, danh hiệu Á hậu 1 thuộc về người đẹp Nhật Bản. Thí sinh đến từ Campuchia nhận giải Á hậu 2.

Ngoài ra Thùy Dung còn giành 4 giải phụ gồm Thí sinh có hình thể đẹp nhất, Người đẹp ảnh, Người đẹp được yêu thích nhất và Trang phục dạ hội đẹp nhất. Chia sẻ về thành tích vừa đạt được, người đẹp 27 tuổi bày tỏ: “Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là hoa hậu bởi đêm nay ai cũng thể hiện tốt. Trước đó, tôi còn dự đoán đại diện Nhật Bản sẽ chiến thắng vì bạn ấy xinh đẹp và catwalk thần thái".

Thùy Dung có 2 tuần tập luyện trước khi đến với Hoa hậu châu Á 2022. Do đó, cô mang tâm thế đi thi để cọ xát, học hỏi kinh nghiệm. Tại các cuộc thi trong nước, người đẹp 27 tuổi chưa có nhiều may mắn. Do đó, ngôi vị cao nhất trong lần “mang chuông đi đánh xứ người” này là quả ngọt cho sự cố gắng của cô.





“Tôi cảm thấy rất hạnh phúc, tự hào và cũng tự hứa với bản thân phải nỗ lực hơn nữa để không phụ lòng với những người đã luôn đồng hành với mình trong suốt thời gian qua”, người đẹp Bình Phước tâm sự.

Nguyễn Thùy Dung 27 tuổi, sở hữu chiều cao 1,75m, số đo ba vòng 84-64-92. Trước khi đăng quang Hoa hậu châu Á, người đẹp Bình Phước từng thử sức ở một số cuộc thi trong nước như Elite Model Look Vietnam, Vietnam’s Next Top Model, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam…

Thùy Dung cũng là người mẫu quen thuộc ở các sàn diễn thời trang trong nước và từng cộng tác với các nhà thiết kế nước ngoài như Chung Chung Lee (Hàn Quốc), Frederick Lee ( Singapore), Elata (Ý)… Trước đó, hồi tháng 6.2022, người đẹp 27 tuổi từng đăng quang Siêu mẫu thế giới được tổ chức tại Thái Lan.