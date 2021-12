Siêu phẩm học đường ‘Vẻ đẹp đích thực’ chính thức cập bến màn ảnh nhỏ Việt

Vẻ đẹp đích thực (True Beauty) là tác phẩm được sản xuất dựa trên webtoon cùng tên của tác giả Yaongyi. Vào thời điểm phát sóng, bộ phim đã thu về hàng chục triệu lượt xem ở Hàn Quốc cũng như gây tiếng vang trên toàn châu Á. Vẻ đẹp đích thực là câu chuyện kể về một nữ sinh có ngoại hình bình thường Lim Ju Gyeong (Moon Ga Young). Nhờ khám phá ra tài trang điểm thiên phú, cô đã "lột xác" thành nữ thần học đường được nhiều người yêu thích trên mạng xã hội.

Bên cạnh sự nổi tiếng, Lim Ju Gyeong còn phải đối mặt với vô vàn rắc rối xoay quanh việc che giấu nhan sắc thật của mình. Bởi lẽ, trong quá khứ Ju Gyeong từng bị bắt nạt vì gương mặt không ưa nhìn. Điều này đã trở thành nỗi ám ảnh và cô không muốn những chuyện tương tự sẽ xảy ra một lần nữa.

Với ngoại hình xinh đẹp sau khi hóa trang, Ju Gyeong vô tình lọt vào mắt xanh của hai nam thần Lee Su Ho và Han Seo Jun. Nhân vật Lee Su Ho do Cha Eun Woo (Astro) thủ vai, là một nam sinh nổi tiếng, luôn giấu kín vết thương tình cảm của riêng mình. Trong khi đó, Han Seo Jun do Hwang In Yeop đảm nhận, là người có vẻ ngoài nổi loạn nhưng lại sở hữu trái tim ấm áp và dịu dàng đến bất ngờ. Phong cách lạnh lùng, cá tính của In Yeop rất phù hợp với nhân vật Seo Jun. Tạo hình của nam diễn viên cũng được fan nguyên tác khen ngợi và ví anh như bước ra từ trang sách.





Bên cạnh yếu tố lãng mạn, Vẻ đẹp đích thực còn mang đến cho khán giả những khoảnh khắc hài hước và vui nhộn. Nữ chính không ít lần rơi vào hoàn cảnh dở khóc dở cười chỉ vì lớp trang điểm, cụ thể là khi đang để mặt mộc, ăn mặc xuề xòa hết cỡ thì lại gặp phải “crush”. Thậm chí, cô còn vô tình “úp” nguyên gương mặt trang điểm dày cộp vào lưng nam thần của trường.

Đằng sau chuyện tình tay ba cùng nội dung giải trí hóm hỉnh, Vẻ đẹp đích thực cũng khéo léo gửi gắm tới khán giả những bài học ý nghĩa. Nữ chính Moon Ga Young từng chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Vogue: “Nếu khán giả bớt chú tâm tới ngoại hình và các tiêu chuẩn sắc đẹp sau khi xem bộ phim này, tôi tin rằng mình đã chọn đúng dự án”.

Không chỉ vậy, Vẻ đẹp đích thực còn phản ánh một thực trạng đáng buồn trong cuộc sống của thanh thiếu niên nói chung và nữ sinh tuổi dậy thì nói riêng. Đó là việc nghiện “sống ảo”, ám ảnh về cân nặng lẫn vẻ bề ngoài. Điển hình là nữ thứ Kang Soo Jin - một cô gái tưởng chừng có cuộc sống trọn vẹn nhưng thực chất lại mắc chứng rối loạn ăn uống nghiêm trọng, lớn lên trong gia đình đổ vỡ với người mẹ nghiện rượu và bạo lực. Dù nội tâm phức tạp, chịu nhiều tổn thương, Soo Jin vẫn luôn tạo vỏ bọc hoàn hảo cho mình. Cô giữ một hình tượng “không tì vết” trên mạng xã hội cũng như trong các mối quan hệ, dùng vẻ đẹp tự nhiên của mình để âm thầm điều khiển mọi người xung quanh.

Vẻ đẹp đích thực mang đến thông điệp vô cùng rõ ràng. Việc chăm sóc sắc đẹp là nhu cầu của mỗi người, điều đó không hề phạm pháp hay trái đạo đức. Tuy nhiên, chúng ta không nên đặt nặng chuyện bị đánh giá vẻ bề ngoài và cũng đừng vì ngoại hình mà phân biệt đối xử với người khác. Mỗi người chỉ đẹp nhất khi sống tự tin và được là chính mình.

Cũng như cái tên Vẻ đẹp đích thực, đến cuối cùng chỉ có vẻ đẹp nội tâm mới giúp con người tìm được tình yêu chân thành. Dù nữ chính Ju Gyeong có gương mặt xấu hay đẹp, thì trái tim ấm áp và tâm hồn lương thiện của cô đều xứng đáng nhận được sự quý mến từ mọi người. Vẻ đẹp đích thực sẽ phát sóng lúc 12 giờ 30 từ thứ 2 - thứ 7 hằng tuần trên kênh HTV7 từ ngày 4.1.2022.