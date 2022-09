'Siêu tân binh' IVE khẳng định vị thế đáng gờm trên đấu trường Kpop

Suốt nhiều năm qua, việc tồn tại trong ngành công nghiệp đầy khắc nghiệt như Kpop luôn là một thử thách khó nhằn đối với bất kỳ nghệ sĩ thần tượng nào. Tuy nhiên, IVE lại là trường hợp cá biệt trong số đó. Dù chỉ mới ra mắt được khoảng 9 tháng, nhưng nhóm nhạc nữ này đã không ngừng phát triển mạnh mẽ và dần định hình được chỗ đứng riêng tại làng giải trí Hàn Quốc.

Vừa qua, theo báo cáo từ Hanteo Chart, đĩa đơn thứ ba After like của IVE bán được 924.363 bản trong tuần đầu tiên phát hành. Con số này phá vỡ kỷ lục bán album trước đó của nhóm với 338.141 bản cho Love dive. Đồng thời, với thành tích này, IVE đã vượt qua BlackPink để trở thành nữ nghệ sĩ có doanh thu tuần đầu tiên cao thứ hai trong lịch sử Hanteo, chỉ sau Aespa. “Gà cưng” nhà Starship cũng là nghệ sĩ nữ thứ hai vượt qua doanh số 900.000 bản với một album trong tuần đầu tiên.

Theo đuổi dòng nhạc dance điện tử sôi động, After like viết tiếp câu chuyện tình yêu còn dang dở trong các bài hát trước của nhóm. Với giai điệu mang hơi hướng cổ điển cùng tiết tấu dễ gây nghiện, After like đã nhanh chóng dẫn đầu các trang nghe nhạc trực tuyến Hàn Quốc như Melon, Genie, Bugs… và có mặt trên bảng xếp hạng của các kênh phát nhạc toàn cầu như YouTube Music, Apple Music, Spotify…

Không chỉ vậy, nhóm còn giành được vị trí đầu tiên trên chương trình The Show. Đến hiện tại, IVE đã có 24 cúp chiến thắng tại các show âm nhạc hàng tuần, bao gồm cả 13 cúp với ca khúc đầu tay Eleven và 10 cúp với Love dive. Tại lễ trao giải K Global Heart Dream 2022 vừa qua, nhóm nhạc 6 thành viên cũng đã mang về thêm hai cúp cho giải thưởng chính Bonsang và giải siêu tân binh toàn cầu.

Ra mắt vào tháng 12.2021, IVE là nhóm nhạc nữ mới thuộc công ty Starship Entertainment. Nhóm gồm 6 thành viên: Gaeul, Ahn Yujin, Rei, Jang Wonyoung, Liz và Leeseo. Trong đó, Yujin và Wonyoung đều là những gương mặt nổi tiếng từ trước. Cả hai từng có thời gian hoạt động sôi nổi với tư cách thành viên của IZ*ONE - nhóm nhạc bước ra từ chương trình sống còn Produce 48. Thậm chí, Wonyoung còn đảm nhận vị trí center của nhóm này và được xem như là thần tượng nổi tiếng nhất thế hệ thứ 4.





Vì lẽ đó, ngay khi xuất hiện, IVE đã nhanh chóng thu hút được sự quan tâm đông đảo từ khán giả cũng như giới truyền thông. Bài hát ra mắt Eleven giúp IVE trở thành nhóm nhạc nữ nhận cúp nhanh nhất Kpop, chỉ sau 7 ngày. Đồng thời, đây còn là ca khúc đầu tay có nhiều chiến thắng nhất trong lịch sử show âm nhạc Hàn Quốc. Vài tháng sau, IVE nhanh chóng trở lại với Love dive và tiếp tục đánh chiếm nhiều bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu. Thậm chí, ca khúc này còn trụ vững top đầu các trang nghe nhạc trực tuyến trong nhiều tháng liền.

Nhờ loạt thành tích đáng nể chỉ sau vài tháng hoạt động, IVE được người hâm mộ làng giải trí Hàn Quốc khen ngợi hết lời và dự đoán nhóm có khả năng giành được nhiều giải thưởng lớn trong các lễ trao giải cuối năm. Mọi người bàn luận trên các trang mạng xã hội: “Starship thực sự là một công ty tầm trung thần kỳ, IVE đại diện cho một kỷ nguyên mới của họ”, “IVE chắc chắn sẽ nhận được giải tân binh của năm, họ có màn ra mắt rực rỡ”, “Sự nổi tiếng của nhóm này thật điên rồ”, “IVE đủ sức cạnh tranh với những nhóm nhạc tên tuổi”...