‘Siêu tân binh' IVE, NewJeans, Aespa... định hình lại vũ trụ Kpop

Trong lịch sử Kpop, các nhóm nhạc nam thường dẫn đầu về độ nổi tiếng với số lượng người hâm mộ hùng hậu, phần lớn là nữ giới. Đây là đối tượng có độ trung thành cao, sẵn sàng chi ra một khoản tiền lớn để giúp thần tượng đạt nhiều thành tích. Điều này được chứng minh rõ nét khi phần lớn các nghệ sĩ đạt doanh số hơn 1 triệu bản album ở thế hệ trước đều là nhóm nhạc nam như EXO, BTS, Seventeen… Ngược lại, các nhóm nhạc nữ rất khó để đạt được con số này.

Tuy nhiên, trong những năm trở lại đây, cuộc đua thành tích giữa nhóm nam và nữ đã có sự chuyển hướng và thay đổi mạnh mẽ. Những nữ tân binh Kpop ra mắt trong giai đoạn 2020 - 2022 liên tục chứng minh vị thế của mình thông qua loạt thành tích đáng nể trên các bảng xếp hạng âm nhạc. Nhiều người cho rằng những cái tên như IVE, NewJeans, Aespa, Lesserafim… đã chính thức mở ra kỷ nguyên vàng cho các nhóm nhạc nữ thế hệ mới, vượt lên trên các nhóm nhạc nam về mọi mặt từ độ nhận diện công chúng, doanh số bán album, vé concert…

Cái tên đầu tiên phải kể đến chính là 4 cô gái nhà SM - Aespa. Dù ra mắt vào năm 2020 - khi tình hình dịch Covid-19 đang hết sức phức tạp, song, Aespa vẫn chứng minh được sức hút mạnh mẽ khi loạt hit Black mamba, Next level, Savage… trở thành xu hướng trên mạng xã hội. Tháng 8.2022, mini-album thứ hai của nhóm - Girls đã bán được 1.645.255 bản, giúp Aespa lập kỷ lục bán album cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop, vượt qua cả The album của “đàn chị” BlackPink trước đó.

Nếu như Aespa mất gần 2 năm để thu về thành tích khủng thì IVE chỉ mất khoảng 9 tháng để trở thành nhóm nhạc nữ triệu bản tiếp theo của Hàn Quốc. Đĩa đơn thứ ba của nhóm - After like, đã bán được 1.081.201 bản, gấp ba lần so với album Love dive trước đó. Đây cũng là kỷ lục doanh thu tốt nhất trong số các nhóm tân binh ra mắt từ năm 2021 đến năm 2022, cho thấy sự áp đảo của IVE với tư cách là nhóm nhạc nữ đại diện cho Kpop thế hệ thứ 4.

Nối tiếp IVE, một tân binh khác cũng chứng minh được độ nổi tiếng vượt bậc của mình dù chỉ mới ra mắt được 1 tháng - NewJeans. “Đàn em BTS” đã bán được 311.271 bản cho EP mang tên mình chỉ trong vòng 7 ngày sau khi phát hành. Đây là album đầu tay có doanh số tuần đầu tiên cao nhất trong lịch sử các nhóm nhạc nữ Kpop. Trong vòng chưa đầy một tháng, NewJeans cũng đã nắm giữ vị trí số 1 trên Melon - một trong những nền tảng phát trực tuyến lớn nhất Hàn Quốc. Đĩa đơn chủ đạo của họ - Attention đã đứng đầu bảng xếp hạng trong hơn hai tuần.





Một cái tên khác cũng thu về thành tích ấn tượng không kém chính là Le Sserafim. Tháng 5.2022, nhóm nhạc nhà Hype bán được 307.450 bản album trong tuần đầu tiên phát hành - một con số lý tưởng mà bao nghệ sĩ mong ước.

Một chuyên gia trong ngành đã giải thích lý do vì sao các nhóm nhạc nữ thế hệ mới lại có thành tích vượt trội như vậy. Đầu tiên, họ được ra mắt dưới trướng của các "ông lớn" Kpop - nơi bảo chứng cho chất lượng âm nhạc và độ nổi tiếng của “gà nhà”. Nếu như Le Sserafim và NewJeans gây chú ý với tên gọi “em gái BTS” khi được quản lý bởi công ty con của Hype, thì Aespa lại đến từ SM Entertainment - “cái nôi” của biết bao huyền thoại như SNSD, Super Junior, EXO… Trong khi đó, công ty chủ quản của IVE - Starship dù không phải là một cái tên quá nổi bật nhưng họ cũng từng tạo ra nhiều nghệ sĩ đình đám như Sistar, Monsta X…

Một lý do khác giúp các nữ tân binh nhanh chóng được mọi người quan tâm chính là sự nổi tiếng sẵn có của các thành viên. Ví dụ như Jang Wonyoung, Ahn Yujin (IVE) và Kim Chaewon, Sakura (Le Sserafim) đều từng là những gương mặt được yêu thích của IZ*ONE - nhóm nhạc được thành lập từ show sống còn Produce 48. Sau khi IZ*ONE tan rã, họ đã có được một lượng người hâm mộ nhất định trước khi tham gia vào nhóm nhạc mới.

Cuối cùng, yếu tố quyết định sự thành công của các nhóm nữ thế hệ mới chính là âm nhạc của họ. Hầu hết chúng đều là những bài hát pop với giai điệu gây nghiện, khiến mọi người dễ hát và nhảy theo. Trước đây, sau khi chứng kiến sự thành công của BlackPink cùng với phong cách girl crush (phụ nữ mạnh mẽ, tự tin và độc lập), nhiều nhóm nhạc nữ đã bắt đầu theo đuổi xu hướng này để thu hút người hâm mộ. Tuy nhiên, các nhóm nhạc thế hệ thứ 4 đã không còn đi theo “lối mòn” girl crush như trước.

Họ bắt đầu thử nghiệm những phong cách mới, mang cá tính khác biệt. Nếu như Aespa mạnh dạn sử dụng các nhân vật ảo để tạo nên “đế chế” của riêng mình, thì NewJeans lại chọn chất liệu âm nhạc cổ điển, mang hơi thở của thời kỳ cuối những năm 1990 để làm nên sự độc đáo. Trong khi đó, Le Sserafim đem đến cảm giác mạnh mẽ, tự tin và IVE theo đuổi sự nữ tính, lãng mạn. Đồng thời, họ cũng xuất hiện nhiều hơn trên các nền tảng mạng xã hội - một phương thức truyền thông hiện đại, giúp tên tuổi nghệ sĩ dễ dàng đến gần hơn với khán giả toàn cầu.