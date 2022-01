‘Sing 2’: Phim hoạt hình duy nhất có 40 bản hit của những danh ca thế giới

Thương hiệu Sing ra mắt vào năm 2016 có sự đóng góp không ít giọng ca vàng toàn cầu. Từ Stevie Wonder, âm nhạc của Queen & David Bowie đến Ariana Grande, Sing đem đến những giai điệu thăng hoa trong câu chuyện lôi cuốn.

Âm nhạc của Sing 2 do nhạc sĩ Joby Talbot phụ trách. Tên tuổi của nhà soạn nhạc đến từ London này gắn liền với các vở ballet Alice’s Adventures in Wonderland (2011), The Winter’s Tale (2014), Everest (2014)… Ông từng phụ trách âm nhạc cho phần phim đầu tiên nên sự trở lại lần này giúp Sing 2 có sự liền mạch về cảm xúc âm nhạc.

Trong Sing 2, nghệ sĩ Bono sắm vai ngôi sao nhạc rock gạo cội Clay Calloway. Từng là danh ca tiếng tăm nhưng sư tử già Clay đã giã từ làng giải trí trong suốt gần một thập kỷ sau khi vợ ông qua đời. Lúc này, gấu túi Buster Moon phải làm mọi cách để đem Clay trở lại với sân khấu, cứu gánh hát của anh chàng và mang lại cho khán giả màn trình diễn họ trông đợi bấy lâu.

Phần âm nhạc trong phim trải dài với nhiều thể loại từ pop cho tới rock, từ K-pop đến Latin. Khán giả có thể tìm thấy những giai điệu quen thuộc của các bản hit như There's Nothing Holdin' Me Back của Shawn Mendes, Can’t Feel My Face từ The Weeknd, Bad Guy hay Bury a Friend của Billie Eilish, A Sky Full of Stars của nhóm Coldplay hay BTS với Not Today.

Đúng như đạo diễn Garth Jennings chia sẻ, phần hậu truyện sẽ cho thấy tham vọng kế thừa và phát triển quy mô âm nhạc, cảm xúc, hứa hẹn một show hoành tráng hơn bao giờ hết của Buster Moon và các người bạn.





Trung tâm của phần nhạc phim chính là sự tham gia của Bono và các thành viên nhóm nhạc huyền thoại U2. Sing 2 sử dụng 3 ca khúc của nhóm, trong đó bao gồm những bài hát được xếp vào hàng kinh điển như I Still Haven’t Found What I’m Looking For, Where The Streets Have No Name và Stuck In A Moment You Can’t Get Out Of cùng một sáng tác riêng cho bộ phim là Your Song Saved My Life - ca khúc mới nhất của nhóm U2 kể từ năm 2019 cho tới nay.

Danh ca Bono từng chia sẻ: “Ca hát rất quan trọng đối với nhiều người, ngay cả những người không chuyên nghiệp. Mọi người hát trong xe, cả khi tắm, ngân nga khi đi dạo... Âm nhạc có ý nghĩa rất lớn đối với con người”. Your Song Saved My Life cùng các ca khúc trong Sing 2 chính là chìa khóa mở ra cánh cửa tâm hồn, kết nối tất cả.

Sing 2 quy tụ loạt sao Hollywood như McConaughey, Scarlett Johansson, Reese Witherspoon, Pharell Williams, Bono… lồng tiếng, với kinh phí sản xuất lên đến 85 triệu USD.

Phần đầu phim khi ra mắt đã tạo tiếng vang lớn và đạt nhiều thành công từ những bản remix khác biệt. Bằng tất cả nỗ lực của ê-kíp và tài năng ca hát mà Sing 2 đưa đến, người xem hoàn toàn có thể đặt niềm tin, mong chờ sự thể hiện mới mẻ của phần phim này. Sing 2 khởi chiếu tại rạp Việt từ mùng 1 tết (1.2.2022).