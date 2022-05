Sinh mổ - sinh thường bao lâu thì có thể quan hệ tình dục?

Chào bạn!

Hiện nay không có quy định cụ thể khoảng thời gian bao lâu sau sinh chị em phụ nữ có thể quan hệ tình dục trở lại. Tuy nhiên, trường hợp sản phụ có mổ lấy thai sẽ bị mất máu nhiều hơn, đau vết mổ hơn và cần thời gian phục hồi lâu hơn nên chị em có thể quan hệ tình dục lại sau khoảng 6 tuần đối với sanh thường và có thể lâu hơn (sau 3 tháng) đối với sanh mổ.

Thông thường, khoảng 6 tuần sau sinh, cơ quan sinh dục của phụ nữ, như tử cung, âm đạo đã co hồi lại như bình thường, cơ sàn chậu cũng đã hồi phục dần, vết may tầng sinh môn đã lành hẳn. Lúc này, chị em có thể quan hệ tình dục lại. Lưu ý rằng chỉ nên quan hệ tình dục trở lại khi cả 2 vợ chồng đều sẵn sàng, tránh quan hệ trong tình trạng phụ nữ có nhiều mệt mỏi, lo lắng.

Các chuyên gia Sản phụ khoa khuyến cáo, phụ nữ sau sinh nên kiêng cữ sinh hoạt tình dục sớm vì sau sinh cơ sàn chậu chưa phục hồi ngay, nếu quan hệ sớm chị em sẽ dễ bị đau xương chậu và đau lưng. Đặc biệt, quan hệ tình dục khi vết may chưa lành hẳn, sản dịch còn tiết ra, dễ dẫn đến nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, dễ nhiễm trùng, bục vết may ở tầng sinh môn, nếu nhiễm trùng nặng có thể gây viêm nội mạc tử cung, viêm tử cung… ảnh hưởng đến việc mang thai về sau.

Ngoài ra, giai đoạn đầu sau sanh, nội tiết người phụ nữ bị thiếu hụt, kèm theo việc chăm con nhỏ quá bận rộn, mệt mỏi nên người phụ nữ dường như không còn ham muốn quan hệ, điều này làm cho âm đạo khô, kém đàn hồi. Vì vậy, quan hệ tình dục ở thời điểm này, phụ nữ thường hay bị đau rát.

Để thoải mái hơn trong những lần quan hệ, chị em có thể giảm đau bằng các cách sau: Kéo dài màn dạo đầu để âm đạo tiết ra chất bôi trơn tự nhiên, hoặc dùng thuốc giảm đau không kê đơn, hay sử dụng chất bôi trơn. Sau khi áp dụng các cách trên phụ nữ còn gặp tình trạng bỏng rát, có thể chườm đá lạnh bọc trong một chiếc khăn nhỏ lên vùng cơ thể đang bị tổn thương sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.

Phụ nữ sau sinh cũng nên tập các bài tập Kegel giúp mau phục hồi các cơ sàn chậu, từ đó giúp phái nữ tự tin hơn và tăng cảm giác khi quan hệ.

Nếu quan hệ tình dục tiếp tục gây đau cần thăm khám bác sĩ sản phụ khoa để được đánh giá tình trạng sức khỏe và việc phục hồi các cơ sàn chậu, việc co hồi các cơ quan sinh dục như tử cung, âm đạo và sự lành vết thương của chị em đã ổn chưa để sẵn sàng cho việc quan hệ lại. Đồng thời, bác sĩ sẽ tư vấn các phương pháp ngừa thai phù hợp cho chị em phụ nữ nuôi con bằng sữa mẹ.





Vợ chồng “thân mật” quá sớm trong thời kỳ hậu sản có thể dẫn đến mang thai ngoài ý muốn do tâm lý chủ quan khi phụ nữ chưa có kinh nguyệt trở lại. Việc mang thai sớm đối với phụ nữ vừa sinh con, đặc biệt với sản phụ sinh mổ sẽ có nguy cơ biến chứng thai kỳ, ảnh hưởng sức khỏe, tâm lý. Vì thế, phụ nữ sau sinh nên ngừa thai ít nhất 18 - 24 tháng trước khi tiếp tục mang thai con tiếp theo. Do đó, các cặp vợ chồng khi quan hệ tình dục đừng quên sử dụng các phương pháp ngừa thai như: bao cao su, cấy que tránh thai, tiêm thuốc tránh thai, đặt dụng cụ tử cung, sử dụng thuốc tránh thai an toàn cho con bú (nếu nuôi con bằng sữa mẹ)...

Đặc biệt, hiện nay rất nhiều phụ nữ sau sinh đã lựa chọn dịch vụ tránh thai dạng tiêm tại bệnh viện. Cách tránh thai dạng tiêm có lợi về thời gian ngừa thai lâu dài nếu tiêm bắp đạt hiệu quả ngừa thai 3 tháng, nếu tiêm dưới da (cấy que) hiệu quả tối đa 3-5 năm, có thể cho con bú, và khả năng có thai lại ngay sau rút que cấy. Hệ thống Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh có triển khai dịch vụ cấy que dưới da ngừa thai 3 năm, an toàn, kín đáo, khách hàng có thể đến khám và bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.

