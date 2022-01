SM hé lộ nhóm nhạc nữ đặc biệt Girls On Top

Hôm 27.12, “ông lớn” SM Entertainment đã công bố ra mắt một nhóm nhạc nữ đặc biệt với tên gọi GOT The Beat (GOT: Girls On Top), bao gồm các thành viên đình đám BoA, Taeyeon - Hyoyeon (SNSD), Wendy - Seulgi (Red Velvet), Karina - Winter (Aespa). Ngoài ra, công ty cũng tiết lộ hình ảnh đầu tiên của nhóm và bật mí về các hoạt động trong tương lai.

Được biết, GOT The Beat là nhóm mở màn cho dự án âm nhạc siêu đặc biệt Girls On Top (GOT) của SM. Trong đó, những nữ thần tượng sẽ kết hợp thành nhiều nhóm nhỏ theo từng chủ đề và mang màu sắc khác nhau.

Đặc biệt, GOT The Beat sẽ theo đuổi phong cách mạnh mẽ với những màn trình diễn vũ đạo sôi động. Ngay khi dự án vừa được công bố, tâm điểm chú ý của truyền thông đã lập tức đổ dồn vào các con cưng nhà SM. Với 7 thành viên đã nổi tiếng trước đó, GOT The Beat được đánh giá là nhóm nhạc hội tụ tài năng và sức mạnh tổng hợp lớn nhất từ trước đến nay của Kpop.

Trong những bức ảnh được tiết lộ, các nữ thần tượng đều thể hiện tư thế tạo dáng chuyên nghiệp, tự tin và toát ra khí chất mạnh mẽ của một “girl crush” thực thụ.





Vào ngày 31.12, SM đã hé lộ video ghi lại quá trình GOT The Beat luyện tập trên kênh YouTube chính thức của nhóm. Trong video, những tiền bối như “chị đại” BoA, Taeyeon thoải mái đùa giỡn và tập luyện với đàn em Karina, Winter (Aespa)... Đây được xem là những tương tác không tưởng và khó tin khi các huyền thoại Kpop đến từ nhiều thế hệ khác nhau, xuất hiện chung trong một khung hình. Điều này đã thật sự khiến người hâm mộ phấn khích hơn bao giờ hết.

Nhiều người hâm mộ để lại bình luận: “Chúa ơi BoA sẽ xuất hiện trong nhóm nhạc?”, “Tiết lộ thêm đi SM, tôi muốn xem nhiều hơn nữa”, “Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này sẽ xảy ra”, “Đây chính là tất cả những gì tôi muốn thấy trong đời”, “Ôi trời họ vẫn xinh đẹp ngay cả khi đeo khẩu trang”, “Winter trông giống như một em bé đang hòa nhập với các tiền bối huyền thoại”, “Aespa như những đứa trẻ dễ thương ở đây”, “Cảm ơn SM rất nhiều”...

Mặt khác, GOT The Beat sẽ có màn ra mắt đầu tiên trên sân khấu đặc biệt của concert trực tuyến SM Town Live 2022: SMCU Express @Kwangya. Tại Việt Nam, chương trình sẽ được phát sóng trên Zing MP3 vào 18 giờ ngày 1.1, với sự góp mặt của dàn sao Kpop đình đám trải dài từ thế hệ đầu tiên đến thế hệ thứ 4 gồm BoA, TVXQ!, SNSD, SHINee, EXO, NCT, Aespa…

Đây là sự kiện âm nhạc có quy mô lớn và đáng chú ý nhất đầu năm 2022. Tại sân khấu của SMTown Live 2022, khán giả sẽ có dịp thưởng thức những màn biểu diễn kết hợp của dàn nghệ sĩ nhà SM - điều rất khó diễn ra ở các chương trình khác.