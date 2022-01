‘Snowdrop’: Kết cục nào cho mối tình đứng bên lằn ranh vĩ tuyến 38?

Phát sóng đến tập 11, ngoài nội dung phim cuốn hút thì cái kết Snowdrop chính là chủ đề nổi bật được cư dân mạng bàn tán xôn xao bởi sự khó đoán của nó. Một số khán giả cho rằng, với mô típ chuyện tình yêu đầy lãng mạn và nên thơ, Snowdrop hẳn sẽ có một cái kết ấm áp và ngọt ngào. Tuy nhiên, cũng có luồng ý kiến cho rằng, vì bối cảnh phim khai thác về đề tài chính trị khá nhạy cảm giữa hai miền Nam - Bắc Triều Tiên nên dù mối tình này có đẹp đến đâu thì vẫn không thể vượt qua được lằn ranh của vĩ tuyến 38.

Snowdrop là bộ phim truyền hình Hàn Quốc kể về câu chuyện tình yêu lãng mạn của hai nhân vật chính là cô sinh viên Nam Hàn - Eun Young Ro (Jisoo – BLACKPINK) và anh gián điệp Bắc Triều Tiên - Lim Soo Ho (Jung Hae In). Câu chuyện tình yêu nảy nở cái nhìn đầu tiên nhưng trớ trêu, tình thế chính trị ép buộc Lim Soo Ho phải bắt cả ký túc xá nữ Hosoo bao gồm cả Young Ro làm con tin. Trong tập phát sóng gần nhất, câu chuyện của họ bắt đầu chuyển biến tích cực hơn khi Young Ro và Soo Ho dần lấy lại bình tĩnh và ngồi lại giãi bày tâm sự với nhau, trao nhau nụ hôn đầu…

Cái kết đẫm nước mắt cho khán giả?

Với bối cảnh chung là tình hình chính trị đầy biến động những năm 1980 của Hàn Quốc, Snowdrop được dự đoán sẽ có một cái kết lấy đi không ít nước mắt khán giả tương tự như Youth of May.Nét tương đồng giữa poster và chi tiết phim cũng khiến người xem phải “bán tín bán nghi” về sự trùng hợp này. Nếu Young Ro và Soo Ho (trong Snowdrop) cũng có kết cục như Hee Tae và Myung Hee (trong Youth of May) thì vô cùng đau lòng vì có lẽ tình yêu dẫu lớn đến mấy vẫn không thể chiến thắng được hiện thực tàn khốc lúc bấy giờ tại Hàn Quốc.

Thêm vào đó, thân phận của hai nhân vật chính trong Snowdrop cũng là một yếu tố củng cố thêm niềm tin trong lòng khán giả về một kết cục chẳng mấy đẹp đẽ. Bởi trong khi Eun Young Ro là con gái của Bộ trưởng Bộ An ninh Quốc gia Hàn Quốc, thì Lim Soo Ho lại là một điệp vụ bí mật của Bắc Triều Tiên. Đứng trên hai chiến tuyến phải đối đầu nhau như thế, khán giả cho rằng cái kết viên mãn cho mối tình vượt ranh giới vĩ tuyến 38 này hoàn toàn khó xảy ra.





Hay cái kết đẹp tựa như hoa tuyết điểm?

Tuy nhiên, không để khán giả mất niềm tin vào một kết phim đẹp như tranh, đoàn làm phim đã khéo léo gửi gắm vào tựa đề biểu tượng “snowdrop” - hoa tuyết điểm. Hoa tuyết điểm là loài hoa có thể sinh sống và nở hoa trong thời tiết mùa đông lạnh lẽo vô cùng khắc nghiệt nên chúng mang ý nghĩa của sự tinh khiết, bền bỉ và sức chịu đựng. Vậy nên, nếu ví câu chuyện tình yêu trong Snowdrop là dòng đời của loài hoa này thì một cái kết đẹp như hoa tuyết nở vào mùa đông chắc hẳn có thể xảy ra.

Bên cạnh đó, giữa những luồng ý kiến trái chiều, người xem còn đưa ra sự đối chiếu giữa Snowdrop với Crash landing on you (Hạ cánh nơi anh) bởi hai bộ phim đều kể về câu chuyện tình yêu cách trở giữa hai người sống ở Nam - Bắc Hàn. Nếu như Ri Jeong Hyuk và Yoon Se Ri có cái kết êm đềm ở Thụy Sĩ thì biết đâu rằng Lim Soo Ho và Eun Young Ro cũng sẽ đoàn tụ ở một quốc gia trung lập nào đó ngoài Thụy Sĩ?

Không phải là bộ phim đầu tiên của Hàn Quốc khai thác vấn đề tình yêu vượt lằn ranh vĩ tuyến 38 nhưng cái kết không hề dễ đoán của Snowdrop vẫn là một vấn đề khiến người xem phải lăn tăn. Với nội dung không mới cũng không phải cũ, dù câu chuyện tình Nam - Bắc này có cái kết như thế nào thì Snowdrop vẫn là một tác phẩm truyền hình đáng để thưởng thức bởi những giá trị nhân văn mà nó mang lại.