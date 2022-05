SNSD tái xuất sau 5 năm

Vào ngày 17.5, “ông lớn” Kpop SM Entertainment đưa ra thông báo rằng nhóm nhạc nữ Hàn Quốc SNSD đang chuẩn bị phát hành album mới vào tháng 8 này. Album được trình làng để kỷ niệm 15 năm SNSD ra mắt giới giải trí, kể từ năm 2007. Được biết, đây sẽ là lần trở lại đầu tiên của nhóm với đầy đủ 8 thành viên sau 5 năm.

Cùng với việc phát hành album mới, chủ nhân hit Gee cũng sẽ có thêm nhiều hoạt động tái ngộ với người hâm mộ như phát hành chương trình thực tế riêng và xuất hiện trên các chương trình truyền hình. Hiện thông tin chi tiết về album và ngày phát hành cụ thể vẫn chưa được tiết lộ.

Ra mắt lần đầu tiên trước công chúng vào năm 2007 dưới trướng SM Entertainment, SNSD nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của fan Kpop trên toàn cầu. Với loạt hit Gee, Tell me your wish, Run devil run, Oh!, The boys, I got a boy… 9 cô gái trở thành nhóm nhạc hàng đầu Kpop trong suốt một thời gian dài và được mệnh danh là “nhóm nhạc quốc dân”. Sau khi Jessica rời nhóm vào năm 2014, SNSD hoạt động với 8 thành viên. Đến tháng 10.2017, mặc dù ba thành viên Tiffany, Sooyoung và Seohyun không tái ký hợp đồng nhưng SM khẳng định nhóm không tan rã.





Lần trở lại cuối cùng của SNSD là album phòng thu thứ 9 Holiday night, được phát hành để kỷ niệm 10 năm ngày thành lập nhóm. Holiday night đã nhanh chóng vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng Billboard World Albums. Tại Hàn Quốc, sản phẩm đạt vị trí thứ hai trên Bảng xếp hạng Album Gaon. Không chỉ vậy, Holiday night còn vượt qua The boys để trở thành album tiếng Hàn bán chạy nhất của SNSD trong tuần đầu tiên với 90.000 bản.

Sau khi Tiffany, Sooyoung và Seohyun rời SM, các thành viên còn lại thành lập nhóm nhỏ SNSD-Oh!GG, ra mắt vào tháng 9.2018 với đĩa đơn Lil 'touch và cũng gặt hái được nhiều thành công.