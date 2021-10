Sở GD-ĐT TP.HCM đề xuất gì về việc học sinh trở lại trường học trực tiếp?

Theo đó, Sở GD-ĐT đã có tờ trình gửi Thường trực UBND TP.HCM về ý kiến của Sở đối với việc tổ chức cho học sinh trở lại trường học trực tiếp trên địa bàn xã Thạnh An (huyện Cần Giờ) trong điều kiện đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19.

Cụ thể, Sở GD-ĐT trình UBND chấp thuận cho UBND huyện Cần Giờ tổ chức cho học sinh khối 1, 2, 6, 9 và 12 được học tập, sinh hoạt trực tiếp tại Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An đóng trên địa bàn xã đảo Thạnh An từ ngày 11.10. Các khối lớp còn lại sẽ tiếp tục học trực tuyến.

Trong văn bản gửi UBND, Sở GD-ĐT có báo cáo đã thành lập đoàn kiểm tra thực tế Trường tiểu học Thạnh An và Trường THCS-THPT Thạnh An về công tác mở cửa trường học tại xã đảo Thạnh An (Cần Giờ) trong điều kiện đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 vào ngày 30.9. Trên cơ sở kết quả kiểm tra, Sở GD-ĐT đã hướng dẫn UBND huyện Cần Giờ cùng 2 trường bổ sung các nội dung cần thiết trước khi mở cửa trường học trở lại.





Cụ thể, Sở GD-ĐT yêu cầu các trường thực hiện khảo sát 100% phụ huynh học sinh về việc học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Xác định rõ số lượng phụ huynh đồng ý và không đồng ý học trực tiếp. Bên cạnh đó, đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động, học sinh xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính trước khi trở lại trường. Và có kế hoạch xét nghiệm định kỳ trong thời gian học trực tiếp theo quy định ngành y tế.

Sở GD-ĐT cũng yêu cầu mỗi cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch phòng, chống Covid-19 cụ thể, thể hiện rõ nội dung, công việc, đối tượng và thời gian thực hiện, hoạt động phòng chống dịch trong từng buổi làm việc. Theo đó, xây dựng phương án và tổ chức diễn tập xử lý trường hợp nhiễm Covid-19 tại đơn vị trước khi mở cửa trường học. Đảm bảo an toàn theo bộ tiêu chí đánh giá an toàn trường học tại cơ sở giáo dục phổ thông...

Trước đó, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên ngày 29.9, ông Lê Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Cần Giờ (TP.HCM), thông tin huyện đã xây dựng phương án thí điểm cho học sinh ở xã Thạnh An trở lại trường học trực tiếp và trình UBND TP.HCM, Sở GD-ĐT chấp thuận. Trước tiên, huyện sẽ ưu tiên cho học sinh 250 học sinh các khối lớp 1, 2 và lớp 6, 9, 12 của Trường tiểu học Thạnh An và THCS- THPT Thạnh An.