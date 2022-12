Sở hữu làn da trắng sáng cùng AYANA đến từ Hàn Quốc

Bộ 3 tinh chất: Arbutin, Morus Alba và Hydrolyzed collagen kết hợp với nhau là bước tiến tuyệt vời trong ngành làm đẹp, đặc biệt là mỹ phẩm. Nếu như tinh chất Arbutin được chiết xuất từ quả dâu gấu có tác dụng loại bỏ sắc tố gây xỉn màu da thì tinh chất Morus Alba được chiết xuất từ rễ cây dâu tằm trắng giúp da trắng sáng, mịn màng. Làm nên điều hoàn hảo của bộ 3 tinh chất là Hydrolyzed collagen là collagen được sản xuất trên công nghệ thủy phân của Hàn Quốc giúp thúc đẩy tinh chất được thẩm thấu nhanh, nâng cao khả năng cấp ẩm từ sâu bên trong và trẻ hóa làn da.

Sự kết hợp hoàn này giúp cho AYANA phát huy hiệu quả công dụng giúp trắng da, làm mờ thâm nám, tàn nhang, chảy xệ. Đồng thời bổ sung collagen và protein đến những vùng còn thiếu, da của bạn nhằm nâng đỡ từ sâu bên trong, làm chậm quá trình lão hóa da giúp phái nữ giữ mãi vẻ thanh xuân.

AYANA được sản xuất trên công nghệ thủy phân hiện đại của Hàn Quốc, nên chất kem AYANA rất mịn, thẩm thấu nhanh, phát huy hiệu quả cao và đặc biệt không gây tình trạng bết rít hay kích ứng trên mọi loại da, ngay cả với làn da nhạy cảm.

AYANA chính là siêu phẩm hàng đầu để giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng và mịn màng. Sản phẩm được chứng nhận an toàn và đánh giá bởi cục an toàn thực phẩm quốc tế. Ayana đã được sử dụng và tin dùng bởi hàng triệu khách hàng tại chuỗi thẩm mỹ viện lớn hàng đầu về làm đẹp trong và ngoài nước.





AYANA - Đánh bay nám theo cách của một chuyên gia!

Thông tin chi tiết về sản phẩm vui lòng liên hệ:

Sản xuất tại: Korea C & B Co., Ltd

Địa chỉ: (Cheongcheon-dong)60, Saebol-ro, Bupyeong-gu, Incheon,Korea

Tel: 82326130920

Fax: 823326760922

Công ty chịu trách nhiệm phân phối tại Việt Nam: CÔNG TY TNHH MỸ PHẨM GLUBEAUTY SKIN

Website: https://ayana.vn/