Sở Nội vụ Hà Nội được hoạt động trở lại sau hơn 1 ngày tạm đình chỉ

Chiều 25.11, Công an Q.Hoàn Kiếm (Hà Nội) đã ra thông báo liên quan đến việc Sở Nội vụ Hà Nội bị tạm đình chỉ hoạt động vì vi phạm các điều kiện an toàn phòng cháy chữa cháy.

Theo thông báo do Trưởng Công an Q.Hoàn Kiếm Hà Mạnh Hùng ký, ngày 23.11, công an quận này nhận được văn bản của Sở Nội vụ Hà Nội về việc đảm bảo các điều kiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trụ sở cơ quan.

Ngày 25.11, Công an Q.Hoàn Kiếm đã tiến hành tổ chức kiểm tra phúc tra việc khắc phục các điều kiện đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với trụ sở làm việc thuộc Sở Nội vụ Hà Nội tại số 18B Lê Thánh Tông (P.Phan Chu Trinh, Q.Hoàn Kiếm).

Qua kiểm tra, Công an Q.Hoàn Kiếm nhận thấy trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội đã tiến hành khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Công an Q.Hoàn Kiếm đề nghị Sở Nội vụ Hà Nội tiếp tục thực hiện các điều kiện về phòng cháy chữa cháy trong quá trình hoạt động theo quy định.

Như vậy, Sở Nội vụ Hà Nội được hoạt động trở lại sau hơn 1 ngày bị tạm đình chỉ.





Trước đó, ngày 22.11, Công an Q.Hoàn Kiếm ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động đối với Sở Nội vụ Hà Nội trong 1 tháng, bắt đầu từ 8 giờ ngày 24.11 để thực hiện các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy.

Trao đổi với Thanh Niên trước đó, một lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm cho hay ngoài trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội, nhiều trụ sở trên địa bàn cũng bị tạm đình chỉ. Việc làm quyết liệt này thực hiện theo kế hoạch của TP.Hà Nội. Theo đó, những trụ sở vi phạm an toàn phòng cháy chữa cháy sẽ buộc tạm đình chỉ để khắc phục. Nếu không khắc phục sẽ bị xử lý, đình chỉ hoạt động vĩnh viễn.

“Sở Nội vụ đang đẩy nhanh tiến độ khắc phục, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.Hà Nội cũng đã hướng dẫn, có thể sang tuần sẽ nghiệm thu và hoạt động trở lại”, lãnh đạo Công an Q.Hoàn Kiếm cho hay.

Còn lãnh Phòng PC07 Công an TP.Hà Nội cho biết, trụ sở Sở Nội vụ Hà Nội vi phạm các lỗi thi công không đúng theo hồ sơ thiết kế, 2 cầu thang bộ dạng hở, cải tạo tầng tum thành nhà ăn tầng 7, hệ thống phòng cháy chữa cháy không đảm bảo và không có hệ thống cấp nước ngoài nhà.

“Trụ sở Sở Nội vụ sai phạm về phòng cháy chữa cháy đã lâu, chúng tôi kiểm tra định kỳ và đã kiến nghị nhiều lần nhưng do tồn tại về mặt kiến trúc không thể nâng cấp, tu sửa, tuy nhiên cơ quan này phải khắc phục trong thời gian tới”, lãnh đạo PC07 Công an TP.Hà Nội cho hay.