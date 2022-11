Sóc Trăng: Bắt bị can giết người sau 31 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt

Ngày 30.11, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, lực lượng của đơn vị vừa bắt giữ bị can Lâm Thật Duy (68 tuổi, ngụ xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên, Sóc Trăng) sau 31 năm trốn lệnh truy nã đặc biệt về hành vi giết người.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 19 giờ ngày 28.12.1991, Lâm Thật Duy đến quán cà phê gần nhà, thuộc xã Tham Đôn, H.Mỹ Xuyên xem truyền hình. Lúc đi, Duy mang theo 2 cái bánh dừa, một con dao nhọn để cắt dây bánh. Trong lúc xem truyền hình, giữa Duy và ông L.N.V (ngụ cùng địa phương) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Tức giận, Duy dùng dao đâm một nhát vào người ông V. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong.





Sau khi gây án, Duy bỏ trốn sang Campuchia. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Duy về hành vi giết người.

Ngày 27.11, lực lượng Công an tỉnh Sóc Trăng phát hiện Duy đang lẩn trốn tại TT.Long Bình, H.An Phú (An Giang) nên phối hợp với Công an H.An Phú bắt giữ khẩn cấp. Hiện, bị can được di lý về Công an tỉnh Sóc Trăng để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi giết người và trốn lệnh truy nã.