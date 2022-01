Sofia, Khói, Quang Hùng MasterD khuấy động đêm nhạc xuân 'MTV Special Spring'

Trong không gian mang đậm bản sắc văn hóa tết cổ truyền với đường mai, phố ông đồ, khu vực đèn lồng, câu đối, ẩm thực và giải trí của Nhà văn hóa Thanh Niên TP.HCM, chương trình ca nhạc MTV Special Spring đã diễn ra tưng bừng và sôi động với sự tham gia của đông đảo khán giả vào tối 24.1.

Là chương trình âm nhạc mừng xuân do kênh MTV Việt Nam tổ chức, MTV Special Spring tạo nên ‘bữa tiệc âm nhạc’ đầy sắc màu để cùng nhìn lại một năm đã qua và dành tặng cho nhau những lời chúc tốt đẹp trong năm mới. Không chỉ mang đến không gian thưởng thức âm nhạc đặc sắc, MTV Special Spring còn có những giây phút giao lưu thú vị cùng các nghệ sĩ được yêu mến và gửi tặng những phần quà ý nghĩa dành cho các khán giả may mắn.

Trên sân khấu được dàn dựng rực rỡ, các nghệ sĩ lần lượt xuất hiện, mang những bản hit lên sân khấu và cháy hết mình cùng khán giả. Tiết mục mở màn Kể chuyện ngày xuân do ca sĩ Nguyễn Kiều Oanh thể hiện tựa như một lời chúc đoàn viên đầu năm đến tất cả mọi người, cầu bình an và nhiều may mắn dịp tết đến.

Tiếp nối không khí sôi động, nam ca sĩ Quang Hùng MasterD ‘xoa dịu’ những trái tim còn lẻ bóng với ca từ ngọt ngào trong bài hát Đã có anh cùng sự hỗ trợ của vũ đoàn Chiefency. Vẫn với phong cách lịch lãm và trẻ trung, nam ca sĩ tiếp tục gửi đến khán giả ca khúc sở hữu hơn 50 triệu views của mình mang tên Dễ đến dễ đi.

Xuất hiện sau đó, ca sĩ Kayon tiếp thêm sắc xuân cho đêm nhạc với hai ca khúc Ngày xuân long phụng sum vầy và Xuân đẹp làm sao. Giai điệu vui tươi, ca từ quen thuộc cùng phong cách trình diễn cuốn hút, Kayon đã khiến không khí thêm rộn ràng, náo nức.





Bên cạnh những bài hát xuân sôi động còn có một số bản nhạc mang ý nghĩa sâu sắc, như lời tự sự nhìn lại một năm khó khăn đi qua và chuẩn bị chào đón năm mới đầy hy vọng. Xuất hiện ấn tượng với phong cách phong trần, rapper Khói thu hút sự chú ý của khán giả khi mang bài Hai đám mây và Anh thèm được ngủ trình diễn live tại sân khấu.

Một người em trong gia đình Superbrothers của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và cũng là giọng ca được săn đón thời gian gần đây, bất ngờ xuất hiện: Sofia. Cô nhanh chóng khuấy động sân khấu và khiến không khí đêm nhạc thêm bùng nổ khi thể hiện solo bản hit Tình nhân ơi và Rồi một ngày mình nói về tình yêu. Với giọng ca nội lực cùng khả năng truyền tải xúc cảm bằng những thanh âm tuyệt vời, nữ ca sĩ đã chiếm trọn tình cảm từ những người yêu nhạc.

Bữa tiệc âm nhạc khép lại với loạt bản hit triệu views do Khói và Sofia thể hiện gồm: Chân ái, Nhớ người hay nhớ và sáng tác mới nhất của Châu Đăng Khoa – Là do em xui thôi. Tất cả đã đưa khán giả đến với một đêm nhạc đầy cung bậc cảm xúc và tiếp thêm năng lượng trong những ngày tất bật cuối năm. Kết thúc đêm diễn, tất cả các nghệ sĩ gửi lời cảm ơn và những lời chúc tết sớm đến với khán giả. Các sự kiện âm nhạc tiếp theo của MTV Việt Nam sẽ quay trở lại từ tháng 2 với những concert đặc sắc, hứa hẹn mang đến cho khán giả những bữa tiệc âm nhạc ấn tượng và hoành tráng.