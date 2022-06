Sơn La: Bắt người nước ngoài vận chuyển 34 bánh ma túy

Trưa 19.6, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an H.Sông Mã (Sơn La) cho biết, cơ quan này vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan bắt quả tang một người đàn ông quốc tịch Lào vận chuyển ma túy với số lượng rất lớn về địa bàn nhằm tiêu thụ.

Cụ thể, ngày 17.6, Công an H.Sông Mã chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Sơn La, Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, Công an H.Sốp Cộp (Sơn La) bắt quả tang Thạo Bun Phúc (45 tuổi, trú H.Mường Ét, tỉnh Hủa Phăn, Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) có hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy tại địa phận bản Chiềng Khương (xã Chiềng Khương, H.Sông Mã).





Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 bánh heroin, và 30 gói khác chứa khoảng 180.000 viên ma túy tổng hợp; 1 con dao và nhiều tang vật liên quan.

Tại cơ quan điều tra, Phúc khai nhận đang vận chuyển số ma túy kể trên vào địa bàn H.Sông Mã để bán cho một số người Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.