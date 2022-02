Sông Lam Nghệ An vô địch Giải Bóng đá U.9 toàn quốc 2021

Đây là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức, được sự đồng hành của công ty Toyota. Lần đầu tiên lứa tuổi nhỏ nhất nằm trong hệ thống thi đấu của bóng đá Việt Nam được tổ chức và được sự hưởng ứng của nhiều địa phương, tỉnh, thành và các lò đào tạo bóng đá trẻ. Đây cũng là cơ sở để ươm mầm cho 2 giải thiếu niên và nhi đồng đã thành truyền thống hàng năm.

Giải có 14 đội bóng tranh tài gồm: HYS Hà Nội, Kon Tum, Sông Lam Nghệ An, Ngọc Hùng TP HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Dương, Liên đoàn Bóng đá TP Hà Nội, Khuyến Nông Bình Phước, Gia Bảo Hải Dương, Đồng Nai, Phú Thọ, Thanh Hóa, Hải An Tây Ninh, Đoàn Phong Bắc Giang. Dù diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, nhưng nhờ ý thức tốt của các đội cùng với việc đảm bảo các điều kiện y tế, chú trọng xét nghiệm thường xuyên của BTC giải, tăng cường các yếu tố dịch tễ nên nhiều trận đấu vẫn diễn ra trong không khí sôi nổi, hào hứng và cuối cùng giải cũng đã đi đến đích thành công.





Trong trận chung kết hôm nay 25.2, hai đội Sông Lam Nghệ An và Bình Dương đã cống hiến một trận khá gay cấn. Dù đội bóng đến từ phía Nam rất nỗ lực nhưng với ưu thế trong các pha phối hợp và lối đá gắn kết nên đội Sông Lam Nghệ An đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trở thành nhà vô địch Giải bóng đá U.9 toàn quốc 2021 (giải đấu này lẽ ra diễn ra từ năm ngoái nhưng do dịch nên lùi lại đầu năm nay tranh nhưng vẫn gọi là năm 2021). Đây là kết quả hoàn toàn xứng đáng dành cho đội bóng xứ Nghệ. Đội Bình Dương xếp hạng nhì. Các đội Ngọc Hùng TP.HCM và LĐBĐ Hà Nội xếp hạng ba. Đội U.9 Việt Hùng Thanh Hóa và Phú Thọ giành giải phong cách.

Các danh hiệu cá nhân gồm: Bùi Duy Nhất Hoàng của đội Bình Dương xuất sắc nhất giải; Bạch Quốc Hòa (Sông Lam Nghệ An, vua phá lưới với 6 bàn); Nguyễn Đức Long (Sông Lam Nghệ An, thủ môn xuất sắc).