Sony công bố thêm 13 trò chơi sẽ đến với kính PS VR2

Theo Engadget, kính thực tế ảo PS VR2 sẽ được Sony gửi đến người hâm mộ trong chưa đầy một tháng nữa và hãng đã tiết lộ thêm chi tiết về các trò chơi sắp ra mắt trên nền tảng này. Công ty đã xác nhận 13 tựa game bổ sung cho PS VR2, tất cả đều đã có sẵn trên PS VR hoặc các nền tảng khác.

Tetris Effect: Connected, Rez Infinite và Thumper là một trong những tựa game sẽ xuất hiện trên kính PS VR2. Những người chơi đã sở hữu Tetris Effect hoặc Rez Infinite cho PS4 và kính PS VR sẽ có thể nâng cấp lên phiên bản PS5 và phiên bản kính PS VR2 với giá 10 USD, vì phiên bản của PS VR không tương thích với thiết bị kế nhiệm.

Trong Rez Infinite, người chơi sẽ có thể theo dõi và nhắm vào kẻ thù bằng mắt của họ. Tính năng theo dõi cử chỉ mắt của PS VR2 cũng sẽ được ưu tiên hàng đầu trong một trò chơi mới có tên Before Your Eyes.





PS VR2 sẽ phát hành vào ngày 22.2. Sony hy vọng rằng hơn 30 tựa game sẽ có sẵn cho nền tảng này vào cuối tháng 3, bao gồm:

After the Fall

Altair Breaker

Before Your Eyes

Cities VR

Cosmonious High

Creed: Rise to Glory – Championship Edition

The Dark Pictures: Switchback

Demeo

Dyschronia: Chronos Alternate

Fantavision 202X

Gran Turismo 7 (phiên bản PS5 được nâng cấp miễn phí)

Horizon Call of the Mountain

Job Simulator

Jurassic World Aftermath

Kayak VR: Mirage

Kizuna AI – Touch the Beat!

The Last Clockwinder

The Light Brigade (gồm cả phiên bản cho PS VR và PS VR2)

Moss 1 & 2 Remaster

NFL Pro Era (nâng cấp miễn phí)

No Man’s Sky

Pavlov VR

Pistol Whip (nâng cấp miễn phí)

Puzzling Places (nâng cấp miễn phí)

Resident Evil Village (nâng cấp miễn phí đối với phiên bản PS5)

Rez Infinite

Song in the Smoke

Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge

Synth Riders (nâng cấp miễn phí)

The Tale of Onogoro

Tentacular

Tetris Effect: Connected

Thumper

The Walking Dead: Saints & Sinners: Ch. 2: Retribution

Vacation Simulator

What the Bat?

Zenith: The Last City (nâng cấp miễn phí)

Danh sách trò chơi ở trên cho thấy người chơi bạn sẽ cần đợi thêm một thời gian nữa mới có thể chơi những tựa game nổi tiếng như Among Us VR, Beat Sabre và Ghostbusters: Rise of the Ghost Lord. Đồng thời vẫn chưa có thông tin gì về việc Half-Life: Alyx sẽ đến với PS VR2 hay không.