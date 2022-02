Sony lại hạ dự báo doanh số PlayStation 5 do thiếu chip

Theo Engadget, trong báo cáo thu nhập của mình, Sony cho biết vào quý tài chính cuối cùng của năm 2021, công ty đã xuất xưởng được 3,3 triệu chiếc PS5 trên tổng số 17,3 triệu chiếc bán ra kể từ khi sản phẩm ra mắt. Con số này thấp hơn đáng kể so với 20,2 triệu chiếc PS4 bán ra cùng thời điểm.

Về doanh thu, Sony đạt 7,09 tỉ USD cho bộ phận trò chơi, giảm từ 7,703 tỉ USD so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên lợi nhuận hoạt động tăng 12,1% lên 810 triệu USD.

Giám đốc tài chính Sony Hiroki Totoki cho biết mọi người muốn mua máy chơi game PS5, tuy nhiên các đối tác không thể cung cấp linh kiện do tình trạng thiếu chip liên tục. Sony cho rằng tình trạng này còn tiếp tục, có nghĩa PS5 có thể không dễ kiếm, đặc biệt là trong nửa đầu năm 2022.





Sony đã hạ dự báo lượng xuất xưởng PS5 trong năm tài chính xuống 11,5 triệu chiếc, giảm từ 14,8 triệu chiếc. Do đó, hãng đã giảm ước tính doanh thu cả năm của bộ phận trò chơi và dịch vụ mạng xuống còn 1,48 tỉ USD. Đồng thời, công ty dự kiến ​​lợi nhuận hơn 6% mặc dù doanh số trò chơi thấp hơn nhờ vào các mẫu máy chơi game của mình.

Bộ phận chơi game của Sony là nguồn kiếm tiền nhiều nhất cho công ty, chiếm khoảng 1/4 tổng doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2021. Tuy nhiên, bộ phận hình ảnh của công ty cũng hoạt động tốt với doanh thu tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái nhờ doanh số khả quan của các cảm biến hình ảnh trên smartphone cao cấp. Trong khi đó, mảng điện ảnh của hãng đã có một bước nhảy vọt về doanh thu lên 4,02 tỉ USD, phần lớn nhờ vào thành công của Spider-Man: No Way Home.