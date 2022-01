Sony vẫn sản xuất PS4 mới nhưng nhiều cửa hàng không kinh doanh thiết bị này

Theo The Verge, trong khi nhiều người đang cố gắng tìm một máy chơi game thế hệ mới như Xbox Series X/S và PS5, Sony đã nói với Bloomberg rằng hãng vẫn đang sản xuất PS4 mới. Theo các báo cáo từ nhiều nguồn tin, một kế hoạch nội bộ dự kiến sẽ kết thúc việc sản xuất PS4 vào năm 2021, nhưng do tình trạng thiếu hụt tiếp diễn buộc công ty phải sản xuất thêm khoảng 1 triệu máy PS4 vào năm 2022.

Sony xác nhận rằng việc sản xuất PS4 vẫn đang diễn ra, hãng cho biết đây là một trong những máy chơi game bán chạy nhất từ trước đến nay và luôn có sự giao thoa hoàn hảo giữa các thế hệ máy chơi game Playstation.

Nhưng có một điều gây tò mò là nhiều người không thể tìm thấy máy PS4 mới, ít nhất là trên các cửa hàng trực tuyến. Với các lần tìm kiếm trên Best Buy, Amazon, Walmart và Target, cho thấy tất cả các cửa hàng đều thiếu danh sách của máy chơi game PS4 hoặc nói rằng họ đã hết hàng.





Dòng sản phẩm Xbox One của Microsoft cũng đang trong tình trạng tương tự, nếu không muốn nói là tệ hơn. Trước khi ra mắt máy chơi game Xbox Series, Microsoft cho biết họ sẽ ngừng sản xuất Xbox One X và Xbox One S Digital Edition trong khi vẫn tiếp tục sản xuất Xbox One S. Nhưng có vẻ như đã nhiều tháng trôi qua và nhiều người chơi ở Mỹ không bắt gặp Xbox One mới được bày bán ở bất kỳ đâu. Trang Microsoft Store vẫn đang cung cấp các gói thiết bị, nhưng không thể đưa nó vào giỏ hàng để mua. Microsoft chưa đưa ra câu trả lời cho tình trạng sản xuất của các đời máy cũ, nhưng hiện tại, Xbox Series S có thể là máy chơi game duy nhất bạn có thể dễ dàng mua được.

Đối với PlayStation 5 và Xbox Series X, có dấu hiệu tình hình khan hiếm đang được cải thiện. Các đợt giảm giá bán lẻ đã kéo dài hơn và diễn ra thường xuyên hơn trước đây.