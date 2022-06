Soul of the Forest: Chuỗi đêm nhạc đỉnh cao giữa thiên nhiên Đại Lải

Ngày 10.6, ca sĩ Hà Trần và Uyên Linh, hai giọng ca xuất sắc thuộc trường phái thực lực, sẽ là những người mở màn cho chuỗi sự kiện âm nhạc Soul of the Forest. Đúng như tên gọi đậm chất thơ, Soul of the Forest được tổ chức giữa rừng thông, trong khuôn viên Flamingo Đại Lải Resort - Top 10 resort đẹp nhất thế giới.

Chương trình do Flamingo Group phối hợp cùng The BROS Entertainment tổ chức sẽ mang đến chuỗi đêm nhạc đa dạng về chủ đề và sắc thái, nhưng có điểm chung nổi bật là âm nhạc thăng hoa giữa thiên nhiên.

Tiếp nối Hà Trần và Uyên Linh, ở những show tiếp theo, khán giả sẽ được gặp gỡ những danh ca hàng đầu của Việt Nam như: Bằng Kiều, Đức Trí, Nguyên Hà, Lê Hiếu, Phan Mạnh Quỳnh, Văn Mai Hương, Lệ Quyên…

Trong thời đại bùng nổ nhạc số, Soul of the Forest đã mang trở lại thứ văn hóa nghe nhạc sống độc đáo và không thể thay thế. Khán giả đến với Soul of the Forest không chỉ để cảm thụ nghệ thuật mà còn được trải nghiệm cảm giác háo hức đi chơi xa cùng bạn bè, nghe nhạc sống chất lượng đỉnh cao vào cuối tuần.

Tại đây, sân khấu được bày trí đơn giản, sang trọng, chỗ ngồi của khán giả quây quần quanh nghệ sĩ, bạn sẽ được tận hưởng cảm giác kết nối với bạn bè, kết nối với ca sĩ khách mời trong khi đắm chìm cùng những giai điệu sâu lắng được xử lý bởi ê kíp âm thanh giỏi nhất trên thị trường.

Trải nghiệm âm nhạc của Soul of the Forest càng thêm phần thăng hoa khi được tổ chức tại rừng thông thơ mộng, giữa những tác phẩm nghệ thuật ấn tượng nằm trong bộ sưu tập của Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo. Sự kết hợp giữa thiên nhiên - âm nhạc - mỹ thuật chắc chắn sẽ là một trải nghiệm không thể nào quên mà Flamingo dành tặng khán giả.





Không dừng lại ở đó, Soul of the Forest còn tiên phong cho một hướng đi mới, kết hợp nghỉ dưỡng và âm nhạc. Khán giả không chỉ đến nghe nhạc rồi về mà còn có thể nghỉ lại resort 5 sao và tận hưởng hàng loạt những dịch vụ, tiện ích đẳng cấp khác.

Nói về chuỗi sự kiện âm nhạc Soul of the Forest, bà Phạm Thị Thanh Hương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần quản lý Khách sạn Flamingo, chia sẻ: “Kiên định mục tiêu trở thành điểm đến của tình yêu và nghệ thuật, với Soul of the Forest, Flamingo mong muốn sẽ là bước đột phá diệu kỳ trong hành trình thăng hoa cảm xúc nghỉ dưỡng cho du khách mỗi lần đến với chúng tôi.

Soul of the Forest là sự tiếp nối của hành trình Art In The Forest mà Flamingo kiên trì theo đuổi, với trái ngọt là bảo tàng nghệ thuật đương đại, chúng tôi tin chuỗi âm nhạc sẽ mang lại nguồn năng lượng tươi mới cho quý khách vào dịp cuối tuần, trở thành lựa chọn hàng đầu của điểm đến nghỉ dưỡng - nghệ thuật - tình yêu”

Với chuỗi đêm nhạc Soul of the Forest, Flamingo Đại Lải một lần nữa khẳng định vị thế điểm đến văn hóa - nghệ thuật hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực. Trước đó, Flamingo Đại Lải từng tạo tiếng vang với sự kiện ra mắt Bảo tàng Nghệ thuật đương đại Flamingo, cũng đồng thời là bảo tàng nghệ thuật đương đại đầu tiên ở Việt Nam. Flamingo Đại Lải cũng là nơi nghệ thuật kiến trúc được thăng hoa, trong đó nổi bật nhất là tòa nhà Forest in the Sky - Tòa nhà xanh được yêu thích nhất hành tinh (Giải thưởng Công trình Xanh Green Solution Awards 2019).

Soul of the Forest còn là sự tiếp nối của hành trình kiến tạo nghệ thuật đầy ấn tượng của chủ đầu tư Flamingo. Là doanh nghiệp dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật, luôn ấp ủ khát vọng được lan tỏa cái đẹp đến với đông đảo công chúng. Sứ mệnh này đã và đang được thực hiện một cách xuất sắc tại Flamingo Đại Lải và sẽ còn được kế tục một cách trọn vẹn hơn nữa ở những dự án khác của Flamingo như Flamingo Cát Bà, Flamingo Hải Tiến…