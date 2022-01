'Spider-Man: No Way Home' đạt doanh thu cao thứ sáu trong lịch sử với 1,69 tỉ USD

Cuộc phiêu lưu từ truyện tranh của Sony - Spider-Man: No Way Home trở thành bộ phim có doanh thu cao thứ sáu trong lịch sử với 1,69 tỉ USD tại phòng vé toàn cầu. Phim vượt qua Jurassic World (1,67 tỉ USD) và The Lion King (1,66 tỉ USD) để giữ vị trí thứ này.

Cuối tuần thứ sáu phát hành, Spider-Man: No Way Home trở lại vị trí số một ở Bắc Mỹ, thêm 14,1 triệu USD từ thứ sáu (21.1) đến chủ nhật (23.1), cùng với 27,7 triệu USD ở nước ngoài. Bộ phim siêu anh hùng với sự tham gia của Tom Holland trong vai Người Nhện, ra rạp vào tháng 12.2021 tính đến nay đã thu về 721 triệu USD tại phòng vé Bắc Mỹ và 970,1 triệu USD tại thị trường quốc tế.

Spider-Man: No Way Home đặc biệt thành công ở Vương quốc Anh - quê hương của Tom Holland - thu về 116 triệu USD. Ngoài Mỹ và Anh, các quốc gia có doanh thu phim này cao bao gồm Mexico (73,4 triệu USD), Hàn Quốc (60,6 triệu USD) và Pháp (59,9 triệu USD).





Top 10 phim đạt doanh thu cao nhất mọi thời: Avatar (2,84 tỉ USD), Avengers: Endgame (2,79 tỉ USD), Titanic (2,2 tỉ USD), Star Wars: The Force Awakens (2,06 tỉ USD), Avengers: Infinity War (2,04 tỉ USD), Spider-Man: No Way Home (1,69 tỉ USD), Jurassic World (1,67 tỉ USD), The Lion King (1,66 tỉ USD), The Avengers (1,519 tỉ USD) và Fast&Furious 7 (1,515 tỉ USD).