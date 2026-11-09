Sprite Phố Hàng Cay lễ hội rực lửa - Khi ẩm thực thổi bùng năng lượng tuổi trẻ

Ngay khi bước qua cánh cổng của Phố Hàng Cay, khứu giác và thị giác của hàng ngàn bạn trẻ lập tức bị đánh thức bởi làn hương nồng nàn lan tỏa từ ba đại gian hàng ẩm thực. Không giấu nổi sự phấn khích, các tín đồ ẩm thực rủ rê cạ cứng lập tức nhập cuộc "cuộc chiến vị giác" được phân tầng bài bản.

Dọc theo các quầy món ăn, một thực đơn phong phú từ các món cay đình đám châu Á như gà rán sốt cay, miến trộn cay xé lòng, tôm Cajun rực lửa, lẩu Trùng Khánh đến những món ngon quen thuộc như ốc luộc, tré hỏa diệm sơn liên tục được tiếp lửa nóng hổi.

Điều khiến các "đồng cay" thủ đô say mê nhất không chỉ nằm ở vị cay nồng đậm đà của từng món ăn, mà chính là trải nghiệm bùng nổ khi kết đôi cùng Sprite chanh mát rượi. Không phải là sự dừng lại hay chịu trận, mà cứ mỗi khi gia vị ớt chạm đến đỉnh điểm kích thích, một ngụm Sprite ướp lạnh lập tức tạo nên một cú bùng nổ cảm xúc. Chính cú bắt tay vị giác nhịp nhàng ấy đã lý giải vì sao quầy Sprite ướp đá luôn trong tình trạng đông nghẹt khách tiếp viện xuyên suốt hai ngày hội.

Bên cạnh đại tiệc ẩm thực, không khí sự kiện càng thêm rộn rã với chuỗi hoạt động tương tác độc đáo. Người tham gia không ngừng bật cười sảng khoái trước thử thách.

Tấm "Thẻ Ăn Cay Đã" được trao tay ngay từ cổng vào biến chuyến đi thành hành trình săn tìm dấu mộc kỳ thú. Khi hoàn thành nhiệm vụ và tích đủ 3 con dấu, người chơi vừa có cơ hội nhận vòng tay ưu tiên bước vào khu fanzone đêm nhạc, vừa nhận lượt quay may mắn trúng 100% các phần quà độc quyền như áo khoác, túi tote, mũ, khăn bandana cá tính.

Không gian sự kiện lập tức ngập tràn sắc màu street-style khi hàng ngàn bạn trẻ tự tin mix-match cùng bộ outfit giới hạn Sprite x DirtyCoins. Nhiều bạn trẻ còn khéo léo biến tấu khăn bandana thành những điểm nhấn trang phục độc lạ, biến toàn bộ khuôn viên lễ hội thành một sàn diễn thời trang đường phố rực rỡ và tràn đầy bản lĩnh tự tin của thế hệ mới.

Khi ánh đèn sân khấu bừng sáng, không gian Phố Hàng Cay như nổ tung khi bắt trọn khoảnh khắc đám đông cùng hòa chung một nhịp điệu âm nhạc và hò reo theo từng set diễn cuồng nhiệt của dàn "cán bộ cấp cay". Âm nhạc tại đây đóng vai trò như một ngọn lửa tiếp thêm nhiệt lượng, đẩy trải nghiệm đa giác quan từ cay nồng, mát lạnh cho đến sự thăng hoa âm thanh cùng nhau chạm đỉnh.

Hai ngày bùng nổ tại Phố Hàng Cay có thể đã khép lại, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết và tinh thần của những người trẻ chắc chắn sẽ còn cháy mãi. Cuộc sống cũng giống như một bàn tiệc lớn: cần chút cay nồng của những thử thách để tôi luyện bản lĩnh, và luôn cần một ngụm tươi mát đồng điệu để xoa dịu cái nóng của thủ đô. Lễ hội đã giữ trọn ngọn lửa rực cháy ấy và luôn sẵn sàng bật nắp sự hứng khởi ấy trở lại, bởi hành trình thanh xuân phía trước sẽ luôn "càng cay, càng đã".