Streamer có 100 triệu lượt theo dõi là ai?

Với 100 triệu lượt theo dõi, Crazy Little Brother Yang đã trở thành streamer nổi tiếng hơn cả tài tử Lưu Đức Hoa hay vận động viên thể dục Liu Genghong... trên nền tảng Douyin.

Minh chứng rõ nét nhất cho độ phủ sóng của chàng trai này, đó là mỗi video anh đăng đều có ít nhất 2 triệu lượt thích.

Tờ Jing Daily cho biết Crazy Little Brother Yang 25 tuổi, quê ở tỉnh An Huy, miền Đông Trung Quốc. Anh thường chia sẻ những video hài hước có nội dung xoay quanh nhiều nhân vật trong gia đình mà anh tự "vào vai" như: người anh em song sinh nghiện internet, bà “mẹ hổ” độc đoán, ông bố “gà trống nuôi con”, cô vợ hiền lành và ít nói, chị dâu khó tính, chú chó cưng lười biếng...

Mặc dù không quá chú trọng đầu tư về cách quay trong từng video, độ phân giải mỗi video khá thấp, chỉ được quay bằng những kỹ thuật cơ bản... thế nhưng, các video của Crazy Little Brother Yang vẫn để lại ấn tượng mạnh với người xem.

Theo người có tên là Rebecca Jiang, thì: “Lý do đơn giản là chúng tôi thích những nội dung nhẹ nhàng để giải tỏa áp lực từ công việc và cuộc sống”.





Mức độ nổi tiếng của chàng trai này ngày càng nhiều khi các thương hiệu săn đón Crazy Little Brother Yang liên tục để làm người quảng bá. Nhờ cách trình diễn hài hước nhưng chân thành, “Crazy Little Brother Yang” nhanh chóng tạo dựng được danh tiếng trong lòng người mua sắm trực tuyến. Chỉ trong 3 tháng qua, trung bình có 36 triệu người theo dõi phòng phát sóng trực tiếp của streamer Crazy Little Brother Yang. Doanh thu cho mỗi buổi livestream dao động 3,5 triệu - 7 triệu USD (tức từ 25 triệu - 50 triệu nhân dân tệ).

Vào đầu tháng 11, Crazy Little Brother Yang chính thức trở thành đại sứ mới cho một thương hiệu xe hơi nội địa Trung Quốc để tiếp cận người tiêu dùng trẻ tuổi sau khi trở thành streamer cán mốc 100 triệu người theo dõi trên ứng dụng video ngắn Douyin.