Sự kiên định với sứ mệnh phục vụ xã hội của Bridgestone Việt Nam

Làn sóng dịch bệnh lần thứ 4 đã để lại vô vàn thử thách và khó khăn mà Việt Nam phải đối mặt. Không riêng gì Bridgestone, các hoạt động vì cộng đồng gặp trở ngại rất lớn vì những quy định phòng chống dịch nghiêm ngặt. Là doanh nghiệp mang sứ mệnh “Phục vụ xã hội với chất lượng tuyệt hảo”, Bridgestone vẫn luôn nỗ lực thực hiện các dự án cộng đồng, đặc biệt trong tháng 12.2021, tiếp tục hành trình chiếc cầu nối nhịp tri thức khi thành công khánh thành thêm cây cầu Kênh Thầy Tám tại địa bàn xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Cầu Kênh Thầy Tám với chiều dài 27m, rộng 3m và tải trọng hơn 1,5 tấn được ước tính có tuổi thọ khoảng 30 năm. Nơi đây có gần 500 hộ dân với 2.000 nhân khẩu sinh sống, và gần 100 em học sinh lưu thông qua cây cầu mỗi ngày, trong đó tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn cao. Cách đây hơn 15 năm, cây cầu cũ được xây dựng tạm để giải quyết nhu cầu đi lại và vận chuyển nông sản. Qua thời gian và ảnh hưởng của thời tiết, cây cầu đã bị xuống cấp trầm trọng, tải trọng kém, bà con chỉ vận chuyển được những hàng hóa nhỏ lẻ. Cầu cũng không có lan can nên hành trình đến trường của các em học sinh vô vàn khó khăn, nguy hiểm. Là nơi được ví là đô thị miền sông nước, tới mùa mưa lũ nước dâng, ghe thuyền người dân đi lại gặp trở ngại khi gầm cầu thấp, thường xuyên xảy ra tình trạng va chạm thành cầu.

Anh Võ Thuận Minh Tâm (Phó chủ tịch Xã Thới Đông, Huyện Cờ Đỏ, Thành phố Cần Thơ) chia sẻ: “Giờ đây, nỗi “ám ảnh” trên con đường đến trường của các em sẽ được thay bằng nụ cười hồn nhiên, vui tươi khi những cây cầu mới được hình thành. Cha mẹ không còn phải lo lắng khi các con qua lại mỗi ngày trên cây cầu đã xuống cấp. Cây cầu còn có ý nghĩa rất lớn trong việc thúc đẩy kinh tế tại địa bàn khi đã gắn kết mạng lưới giao thông của liên ấp, đảm bảo lưu thông hàng hóa cho sản xuất và tiêu thụ sản phẩm được thuận lợi của địa phương”.

Đồng hành cùng Bridgestone trong dự án này, còn có sự tin tưởng và ủng hộ của Công ty Xi măng Insee và Đại lý Autocare24, hỗ trợ trong quá trình thi công xây dựng cầu cũng như mang đến các phần quà hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.





Với sự kiên định trong sứ mệnh phục vụ xã hội, bằng các hoạt động thiết thực và ý nghĩa, Bridgestone đã thực hiện nhiều hành động nhằm “Chung tay góp sức đẩy lùi Covid-19” như ủng hộ cho Quỹ Vắc xin của Chính phủ và Quỹ Phòng chống Covid-19 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Trao tặng lốp thay thế cho xe cứu thương của Bệnh viện Chợ Rẫy và Trung tâm cấp cứu 115 để cùng góp sức trong công tác hỗ trợ y tế cho tuyến đầu chống dịch. Hàng trăm bộ sát khuẩn, khẩu trang được gửi đến tất cả các đối tác, đại lý khắp cả nước, thể hiện sự quan tâm sâu sắc và hỗ trợ kịp thời, giúp đảm bảo điều kiện lao động an toàn cho nhân viên đại lý trong giai đoạn bình thường mới. Cùng với cây cầu tại Cần Thơ, đầu năm 2021, Bridgestone cũng đã khánh thành cây cầu Ngọn Cại tại An Giang để tiếp nối dự án cây cầu tri thức, hoàn thành mục tiêu xây dựng 2 cây cầu mỗi năm, hỗ trợ cộng đồng phát triển, giúp các em an toàn hơn trên con đường tìm kiếm tri thức.

Với những nỗ lực không ngừng nghỉ đó, trong năm 2021, Bridgestone một lần nữa được vinh danh Top 10 Doanh nghiệp phát triển bền vững lĩnh vực Thương mại - Dịch vụ. Top 100 Doanh nghiệp xuất sắc nhất, đi đầu trong việc thực hiện chiến lược phát triển bền vững tại Việt Nam. Sự công nhận này cũng là cột mốc đánh dấu lần thứ 5 Bridgestone Việt Nam được xứng danh trong Top 100 của giải thưởng này.

Chia sẻ về những nỗ lực đó, ông Sadaharu Kato, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam, chia sẻ: "Mặc dù trong bối cảnh dịch bệnh còn nhiều khó khăn phức tạp, Bridgestone vẫn luôn kiên định với mục tiêu chung tay góp sức cùng cộng đồng và xã hội, mang đến các giá trị tốt đẹp cho người dân Việt Nam, hỗ trợ mục tiêu phát triển bền vững theo định hướng chiến lược của tập đoàn".

Trong bối cảnh vừa chống dịch vừa xây dựng phát triển đời sống, cây cầu được khánh thành với nụ cười trẻ nhỏ như điểm sáng trong chuỗi hoạt động xã hội trong năm 2021 của Bridgestone Việt Nam. Năm 2021 cũng là năm đánh dấu kỷ niệm 90 năm thành lập tập đoàn Bridgestone. Đó cũng là cột mốc quan trọng để Bridgestone Việt Nam vẫn tiếp tục vượt qua những thách thức, tích lũy kinh nghiệm và học hỏi để phát triển, tiến tới kỷ niệm 100 năm thành lập và hơn thế nữa, hướng tới mục tiêu trở thành công ty hàng đầu cung cấp các giải pháp bền vững cho xã hội và cho khách hàng đến năm 2050.