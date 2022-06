Sức hút lớn từ dự án phố thương mại An Residence ngay KCN VSIP 1

Đất nền đã có sổ trở thành kênh đầu tư an toàn và sinh lời bền vững

Trước những biến động mạnh của thị trường thời gian qua cùng các rủi ro gặp phải trong cơn sốt đất “ảo” đã khiến nhà đầu tư hướng sự quan tâm đặc biệt vào các dự án đất nền đã có sổ đỏ nằm sát TP.HCM, phù hợp với nhu cầu ở thực và đầu tư sinh lời dài hạn cũng như là kênh trú ẩn an toàn cho dòng tiền hiện nay.

Có mặt rất sớm tại lễ công bố dự án Phố thương mại - An Residence, anh Trần Trọng Tú (TP.Thủ Đức) đánh giá rất cao về tiềm năng phát triển của dự án khi tọa lạc giữa khu trung tâm với dân cư sinh sống đông đúc và sầm uất cũng như liền kề KCN VSIP 1. Tú vô cùng an tâm và mạnh dạn xuống tiền để mua ngay một nền đất tại đây. “Thật may mắn khi tôi biết đến dự án này bởi hiện nay đất nền có sổ đỏ tại Bình Dương như An Residence là vô cùng hiếm, mức giá chỉ 36 triệu đã gồm VAT, thậm chí còn thấp hơn giá căn hộ cùng khu vực thì còn gì bằng.” - anh Tú phấn khởi chia sẻ.

Với số tiền tích góp gần 2 tỉ đồng, chọn mua An Residence trong thời điểm này anh Hiếu, làm việc tại KCN VSIP 1 gần mười năm nay, còn được nhận gói hỗ trợ tài chính từ ngân hàng lên đến 80% giá trị sản phẩm trong kỳ hạn vay kéo dài tới 30 năm. Với anh Hiếu, đây là chính sách vô cùng nhẹ nhàng giúp giảm áp lực tài chính cho gia đình anh. “Ngay trung tâm thành phố mà lại có dự án được giao nền xây dựng ngay, sổ đỏ trao tay ngay khiến mình vô cùng hài lòng và yên tâm tuyệt đối. Khi tuyến phố thương mại An Residence đi vào hoạt động sẽ giúp việc khai thác kinh doanh thuận lợi và đắt khách, mình sẽ dùng tầng trệt để cho thuê và có thêm khoản tiền lời cố định hàng tháng.” - Anh Hiếu vui mừng nói

Giá đất nền dự án có sổ đỏ liên tục tăng mạnh

Trong một báo cáo thị trường mới đây, Savills Việt Nam nhìn nhận rằng đất nền ở các thị trường vệ tinh như Bình Dương trong thời gian tới sẽ phát triển hơn nữa do quỹ đất trung tâm không còn nhiều và thủ tục cấp phép phát triển dự án mới còn chậm. Theo khảo sát từ trang Batdongsan, trong 4 tháng đầu năm 2022 giá đất nền dự án ở Bình Dương đều tăng ở mức cao. Cũng theo thống kê từ trang này, tại thị trường Bình Dương trong giai đoạn từ 2018-2020 nếu chung cư tăng 68% thì đất nền có tỷ suất sinh lời lên đến 98%.

Lý giải điều này, giới phân tích cho rằng đất nền ở thời điểm nào cũng là phân khúc được ưa chuộng nhất vì có tính thanh khoản nhanh, chưa kể những dự án có pháp lý minh bạch, sổ đỏ trao tay và hạ tầng hoàn thiện mà giá bán chỉ 36 triệu/m2 đã gồm VAT như An Residence thì biên độ lợi nhuận còn cao hơn rất nhiều.





Minh chứng cho thấy, theo số liệu thống kế từ DKRA Vietnam, trong cả năm 2021 đất nền của tỉnh này chỉ có khoảng 870 sản phẩm, tập trung ở các huyện vùng ven, còn lại tại vùng trung tâm có hạ tầng đồng bộ, giao thông thuận tiện như TP.Thuận An - nơi tập trung nhiều khu công nghiệp phát triển mạnh như KCN VSIP 1, KCN Việt Hương… với việc hoàn toàn vắng bóng các dự án đất nền được quy hoạch bài bản có pháp lý sạch và giá bán mềm, vì vậy dự án đất nền có sổ đỏ hiếm hoi còn sót lại như An Residence sẽ có tiềm năng tăng giá rất lớn trong thời gian tới.

Kết nối giấc mơ an cư tại Phố thương mại - An Residence

Cách TP.HCM chỉ từ 20 phút, An Residence nằm tại vị trí đắc địa kết nối toàn Bình Dương thông qua tuyến quốc lộ 13, tỉnh lộ 743 và cao tốc Mỹ Phước - Tân Vạn.

Phố thương mại - An Residence có sản phẩm giới hạn chỉ 200 nền (diện tích đa dạng từ 67 m2 đến 126 m2, gồm shophouse một trệt, 3 lầu và nhà phố một trệt, 2 lầu) được quy hoạch hoàn chỉnh, pháp lý sổ đỏ từng nền cùng mức giá hấp dẫn chỉ từ 36 triệu/ m2 (đã bao gồm VAT).

Ngoài chính sách thanh toán linh hoạt cùng ưu đãi lớn từ ngân hàng khi hỗ trợ vay đến 80% (tối đa 30 năm), một trong những yếu tố giúp phố thương mại An Residence thu hút khách hàng là chuỗi hệ thống tiện ích ngoại khu đa dạng. Từ vị trí dự án có thể dễ dàng di chuyển đến trung tâm thương mại Aeon Mall, Lotte Mart và sân golf Sông Bé. Liền kề dự án là các siêu thị, chợ truyền thống, hệ thống trường học các cấp, hệ thống các bệnh viện quốc tế như Columbia Asia, bệnh viện Becamex, bệnh viện Hạnh Phúc...

Tính tới thời điểm hiện tại An Residence đã hoàn thiện hạ tầng 100% với công viên cây xanh, đèn chiếu sáng, hệ thống điện, nước và viễn thông ngầm hóa hoàn chỉnh. Khách hàng đã có thể nhận nền và xây dựng ngay.