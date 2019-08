11 lời khuyên giúp bạn an toàn trong những tình huống nguy hiểm

1. Không tắm khi có sấm sét

Ở trong nhà có lẽ là nơi an toàn nhất khi có sấm sét. Nhưng đây là một mẹo an toàn mà bạn có thể không biết. Sét vẫn có thể đánh trúng người thông qua các đường dẫn trong nhà. Nghĩa là qua hệ thống dây điện, hệ thống ống nước và qua dòng nước trong đường ống.

Nói chuyện trên điện thoại có dây, tắm hoặc làm việc trên máy tính để bàn hoặc xử lý các dụng cụ điện khi có sấm sét sẽ nguy hiểm không thua đứng ngoài trời. Tốt nhất là tránh xa tất cả nước và thiết bị có nối với nguồn điện cho đến khi hết sấm sét, theo Reader’s Digest.

2. Đừng để bị nhốt trong nhà khi cúp điện

Hãy đảm bảo tất cả mọi người trong nhà biết cách đóng mở cửa cuốn khi mất điện, nếu cửa chính nhà là cửa cuốn.

3. Lưu ý khi sử dụng thiết bị điện tử

Nếu bị ướt, chân trần hoặc đứng trong nước, đừng cắm dây nguồn hoặc sử dụng bất cứ thứ gì bằng điện.

4. Lưu ý khi sử dụng tủ lạnh

Luôn đóng cửa tủ lạnh. Càng ít mở cửa tủ lạnh và tủ đông, thức ăn càng đảm bảo được giữ lạnh tốt.

5. Khi tầng hầm ngập nước

Nước trong tầng hầm ngập nước có lẽ không bị nhiễm điện bởi các đường dây điện trong nhà. Nhưng vẫn có thể. Vì vậy, hãy tìm cách cắt nguồn điện trong nhà. Sau đó, mới có thể vào tầng hầm ngập nước đó.

Và sau khi hết nước, hãy nhớ rằng hệ thống điện trong tầng hầm vẫn có thể bị ướt, hư hỏng và nguy hiểm. Vì vậy, tốt nhất là tắt nguồn tầng hầm cho đến khi có thợ điện kiểm tra, theo Reader’s Digest.

6. Đừng đặt máy phát điện trong nhà

Máy phát điện là thứ tốt nhất cần có khi bị mất điện. Nhưng nó có thể làm cho bạn “mất điện”. Bão Katrina đã dẫn đến hơn 50 trường hợp ngộ độc khí CO. Giống như bất kỳ động cơ đốt trong nào, động cơ máy phát điện làm thải ra khí CO, có thể gây đau đầu, ngất xỉu hoặc thậm chí giết chết bạn.

Tuy nhiên, điều này rất dễ tránh: Đừng chạy máy phát điện trong nhà để xe hoặc hiên nhà và giữ nó cách xa nhà ít nhất 3 mét, theo Reader’s Digest.

7. Không dùng bếp than trong nhà khi cúp điện

Lò than thải ra khí CO chết người khi được đặt trong nhà. Đừng phạm sai lầm chết người này, hãy đặt máy phát điện và bếp than bên ngoài.

8. Không thắp nến khi cúp điện

Tránh sử dụng nến vì sẽ có nguy cơ gây ra hỏa hoạn. Đèn pin ánh sáng hơn và tránh được nguy cơ gây hỏa hoạn.

9. Cách sơ tán khi có cảnh báo lốc xoáy

Nếu có cảnh báo lốc xoáy, hãy sơ tán như sau: Rời khỏi căn phòng mà bạn đang ở và đi đến tầng hầm hoặc phòng trong cùng trong nhà để trốn.

Nếu bạn bị mắc kẹt trong xe trong thời tiết khắc nghiệt, tốt nhất là có sẵn một bộ dụng cụ khẩn cấp trong xe.

10. Đóng kín cửa sổ trong khi bão

Nếu mở cửa sổ khi có áp thấp nhiệt đới đầy gió và mưa, bạn sẽ gây nguy hiểm cho chính mình.

11. Nhớ rút phích cắm các thiết bị điện khi cúp điện

Rút phích cắm các thiết bị sẽ ngăn chặn mọi thiệt hại tiềm ẩn từ sự cố tăng điện sau khi có điện trở lại, theo Reader’s Digest.