12 sự thật thú vị về cà phê có thể bạn chưa biết

Nhưng ngay cả khi bạn là một người yêu thích cà phê, bạn có thể không biết một số sự thật thú vị về cà phê.

1. Nhận được nhiều caffeine hơn từ cà phê nhỏ giọt so với cà phê espresso

Bạn có thể nghĩ rằng vì cà phê espresso quá đậm đặc nên bạn sẽ nhận được nhiều caffeine hơn từ cà phê nhỏ giọt thông thường.

Nhưng bạn không chính xác! Một tách cà phê espresso có khoảng 100 miligram caffein , trong khi một tách cà phê nhỏ giọt có khoảng 128 miligram caffein, theo Eat This, Not That!

2. Cà phê rang nhẹ có nhiều caffeine hơn cà phê rang đậm

Bạn có thể nghĩ rằng cà phê rang đậm, đắng chứa nhiều caffein nhất, nhưng sự thật thì ngược lại. Cà phê rang nhẹ có nhiều caffeine hơn vì nó được rang trong thời gian ngắn hơn.

3. Cà phê chứa đầy chất chống ô xy hóa

Nếu cha mẹ yêu thích cà phê của bạn nói rằng cà phê tốt cho bạn, họ không sai (trừ phi bạn nạp vào cơ thể nhiều đường). Chất chống ô xy hóa mạnh mẽ của cà phê có thể giúp bảo vệ cơ thể bạn khỏi bệnh tật.

Kelli McGrane, thạc sĩ, chuyên gia dinh dưỡng đã từng nói với Eat This, Not That!: "Cà phê đặc biệt giàu chất chống ô xy hóa gọi là a xít chlorogenic, có liên quan đến việc giúp giảm lượng cholesterol, chất béo trung tính và lượng đường trong máu", theo Eat This, Not That!

4. Caffeine chiết xuất từ cà phê decaf được bán cho các nhà sản xuất nước ngọt

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì sẽ xảy ra với caffeine được lấy ra từ hỗn hợp cà phê decaf? Hóa ra, nó có nhu cầu cao. Caffeine đó được bán cho các công ty sản xuất nước ngọt cũng như dược phẩm, theo một bài báo năm 2008 trên Wall Street Journal.

5. Kỷ lục thế giới về uống 1 tách cà phê nhanh nhất

Nhiều người trong chúng ta nhấm nháp từng ngụm cà phê sáng. Nhưng nếu bạn muốn lập kỷ lục thế giới, bạn sẽ khó có thể nếm thử thứ đó. Andre Ortolf của Đức đã lập kỷ lục vào năm 2019, uống một ly cà phê chỉ trong 4,35 giây.

6. Ô tô chạy bằng cà phê

Vâng thật đấy! Cái gọi là "Car-puccino" là một chiếc Volkswagen Scirocco năm 1988 được sửa đổi để chạy bằng bã cà phê còn sót lại. Ít nhất nó thân thiện với môi trường!

7. Loại cà phê đắt nhất thế giới: 600 USD/pound

Bạn đã từng uống thử kopi luwak chưa? Nó còn được gọi một cách thông tục là "cà phê (phân) chồn”. Bạn có tin hay không thì tùy, loại cà phê này có nguồn gốc từ những hạt cà phê đã được một loại chồn tiêu hóa trước đó và thải ra.

8. Webcam đầu tiên trên thế giới được tạo ra để xem cà phê

Việc phát minh ra webcam như thế nào? Các nhà nghiên cứu tại Đại học Cambridge đã thiết lập một webcam để quan sát bình cà phê trong phòng máy tính của họ để họ không đi bộ đến khu vực nghỉ chỉ để tìm một chiếc bình rỗng. Rốt cuộc, sự cần thiết là mẹ đẻ của phát minh.

9. Cà phê được phát hiện nhờ dê

Theo truyền thuyết kể lại, một người chăn dê ở Ethiopia nhận thấy những con dê của anh ta hăng hái hơn sau khi ăn một loại quả nhất định. Người chăn dê đã mang phát hiện của mình đến một tu viện, và sau đó, mọi người bắt đầu sử dụng cây này để làm thức uống.

10. Người Mỹ tiêu nhiều tiền cho cà phê mỗi năm

Một nghiên cứu của Amerisleep từ những người được hỏi cho thấy phụ nữ chi trung bình 2.327 USD cho cà phê mỗi năm, trong khi nam giới chi trung bình 1.934 USD. Nghiên cứu khác cho thấy người Mỹ chi cho cà phê trung bình ở mức 1.100 USD một năm. Dù bằng cách nào thì đó cũng là một lượng tiền mặt không nhỏ.

11. Starbucks được thành lập bởi 2 giáo viên và 1 nhà văn

Bạn có thể nghĩ rằng Starbucks được thành lập bởi các doanh nhân, nhưng những người sáng lập của nó là hai giáo viên và một nhà văn, theo Thrillist. Nhưng, thực sự, ai cần cà phê hơn giáo viên và nhà văn?

12. Cà phê Dalgona ra đời vào đầu đại dịch Covid-19

Cà phê Dalgona là một xu hướng lớn vào đầu đại dịch Covid-19. Nhưng làm thế nào để cà phê hòa tan biến thành một thức uống sủi bọt? Tất cả đều liên quan đến tỷ lệ của các thành phần.

Nó là một loại đồ uống được làm bằng cách đánh bông gồm cà phê hòa tan, đường và nước nóng cho đến khi nó trở thành hỗn hợp mịn như kem rồi thêm vào nó sữa lạnh hoặc sữa nóng, theo Eat This, Not That!