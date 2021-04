3 bệnh nhân bị phình, bóc tách động mạch chủ ngực nguy kịch được cứu sống

Đặc biệt, cả 3 ca bệnh này đều được thực hiện bằng kỹ thuật khó Hybrid, tức phẫu thuật kết hợp với can thiệp đặt stent graft.

Trước đó, 2 bệnh nhân cùng bị bóc tách cấp tính động mạch chủ ngực - bụng, biến chứng chèn ép mạch máu nuôi ruột là bà V.T.T.H (55 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) và ông L.V.H (49 tuổi, ngụ quận Ô Môn, TP. Cần Thơ) cùng nhập viện trong tình trạng nguy kịch, đau ngực, bụng dữ dội kèm chướng bụng. Cả hai bệnh nhân này đều có tiền căn cao huyết áp nhiều năm; điều trị nội khoa không liên tục.

Kết quả chụp CT Scan 128 lát cho thấy 2 bệnh nhân này bị bóc tách cấp tính động mạch chủ ngực, bụng với lỗ vào ngay sau động mạch dưới đòn trái; biến chứng chèn ép động mạch mạc treo tràng trên gây thiếu máu nuôi ruột. Kết quả xét nghiệm sinh hoá cho thấy các men đường tiêu hóa tăng và diễn biến nặng hơn.

Bệnh nhân V.T.T.H (55 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang) cũng được cứu sống kịp thời hiện đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt Ảnh: Đình Tuyển

Trong khi đó, trường hợp thứ 3 là bệnh nhân P.V.T (59 tuổi ngụ H.Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) bị phình động mạch chủ ngực hình thoi đoạn quai và đầu đoạn xuống có nguy cơ doạ vỡ. Bệnh nhân này cũng ghi nhận tiền căn cao huyết áp nhiều năm và nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau ngực trái, cao huyết áp.

Các bệnh nhân được hồi sức nội khoa tích cực và thực hiện các xét nghiệm tầm soát các bệnh kèm theo; sau đó chụp DSA hệ thống động mạch vành; chụp CT Scan hệ thống mạch máu nuôi não…

Hình ảnh các bác sĩ đặt stent graft cho bệnh nhân V.T.T.H, 55 tuổi, ngụ H.Châu Thành A, Hậu Giang Ảnh Đình Tuyển

BS.CK2 Lâm Việt Triều, Trưởng khoa Phẫu Thuật tim, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, cho biết do vị trí tổn thương của các bệnh nhân rất phức tạp liên quan đến các nhánh động mạch nuôi não nên cả 3 đều có nguy cơ tử vong rất cao nếu chọn phương pháp phẫu thuật thay toàn bộ đoạn động mạch bị tổn thương bằng mạch máu nhân tạo kèm làm các cầu nối động mạch nuôi não.

“Sau khi cân nhắc kỹ, chúng tôi chọn kỹ thuật Hybrid để điều trị cho các bệnh nhân. Đây là kỹ thuật khó, phức tạp nhưng hạn chế được các nguy cơ so với phẫu thuật kinh điển”, BS Triều nói.

Ê kip đã tiến hành phẫu thuật chuyển vị các nhánh động mạch nuôi não kết hợp cùng lúc với đặt stent graft cho các bệnh nhân tại phòng DSA. Hai bệnh nhân chuyển vị 2 nhánh; 1 bệnh nhân chuyển vị hoàn toàn 3 nhánh động mạch nuôi não.

Hiện tại, sau phẫu thuật, cả 3 bệnh nhân hồi phục tốt, huyết động ổn định; vận động, ăn uống tốt; chỉ số các men đường tiêu hoá trở về mức bình thường.

Hình ảnh mô phỏng phẫu thuật chuyển vị hoàn toàn 3 nhánh động mạch nuôi não cho bệnh nhân Ảnh: Đình Tuyển

Giải thích thêm về 3 ca bệnh nguy hiểm được cứu sống trên, BS.CK2 Phạm Thanh Phong, cho biết phình - bóc tách động mạch chủ là tình trạng bệnh lý của thành động mạch chủ khi thành mạch bị giãn hoặc bóc tách, tiến triển dần yếu, mỏng dẫn tới nguy cơ tử vong do vỡ; hoặc do hậu quả của tưới máu sai lòng.

“Trước đây, phình - bóc tách động mạch chủ được điều trị bằng phương pháp mổ hở thay đoạn động mạch chủ bị tổn thương bằng một ống ghép mạch máu nhân tạo. Với phương pháp này, bệnh nhân phải chịu nhiều đau đớn, tỉ lệ tử vong cao do cuộc mổ kéo dài, thời gian nằm viện lâu, nhiều biến chứng phẫu thuật... Trong khi đó kỹ thuật Stent graft điều trị bệnh lý phình - bóc tách động mạch chủ là kỹ thuật chuyên sâu và đã được chứng minh mang lại lợi ích, an toàn cho bệnh nhân so với phẫu thuật kinh điển. Stent graft sẽ được đặt từ động mạch đùi đến vị trí cần đặt. Động mạch chủ sẽ được gia cố bền vững từ bên trong và chuyển dòng máu lưu thông đúng giải phẫu sinh lý”, BS Phong nói.