3 cách đơn giản giúp bạn kiểm soát huyết áp thấp

Huyết áp thấp còn được gọi là tụt huyết áp. Nguyên nhân gây bệnh thường là do nằm một chỗ quá lâu, mất nước, nhiễm trùng, căng thẳng, lo lắng, mang thai hoặc tác dụng phụ của một số loại thuốc nhất định, theo The Healthy.

Huyết áp dưới mức 90/60 mmHG được xem là huyết áp thấp . Những triệu chứng điển hình của huyết áp thấp là choáng váng, chóng mặt, ngất xỉu, mất tập trung, buồn nôn, mệt mỏi, uể oải, tim đập nhanh, khó thở, theo Viện Tim, Phổi và Máu quốc gia (Mỹ).

Một số trường hợp huyết áp thấp cần phải có sự can thiệp y tế. Người bệnh phải được điều trị đúng cách. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể không cần đến bác sĩ mà tự điều trị tại nhà.

Để kiểm soát huyết áp thấp mà không cần dùng thuốc, người bệnh phải điều chỉnh lối sống theo những hướng sau:

1. Ăn ít mỗi bữa nhưng ăn nhiều bữa

Ăn một bữa thịnh soạn với quá nhiều carbohydrate, tức tinh bột, đường và chất xơ, có thể gây tụt huyết áp đột ngột sau bữa ăn. Tình trạng này gọi là tụt huyết áp sau khi ăn, theo Tổ chức Mayo Clinic.

Nguyên nhân là do sự thay đổi tuần hoàn máu. Sau bữa ăn, máu sẽ tập trung nhiều hơn vào dạ dày và ruột non để phục vụ cho quá trình tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng. Do đó, lưu lượng máu đến não sẽ ít hơn. Nếu cơ thể không duy trì được huyết áp bình thường đến não thì sẽ gây tụt huyết áp.

Cách để ngăn ngừa tụt huyết áp sau khi ăn là mỗi bữa chỉ ăn một lượng thức ăn vừa phải, ăn ít carbohydrate và ăn nhiều bữa trong ngày.

Những người bị tụt huyết áp sau khi ăn nên ăn ít vào mỗi bữa nhưng ăn nhiều bữa trong ngày Ảnh minh họa: Shutterstock

2. Kê thêm gối khi ngủ

Một trong những nguyên nhân gây tụt huyết áp là nằm một chỗ quá lâu. Với người bình thường, ngủ một đêm sẽ không gây những triệu chứng khó chịu của tụt huyết áp. Nhưng với một số người khác, tình trạng này hoàn toàn có thể xảy ra.

Để ngăn ngừa, các chuyên gia khuyến cáo người mắc hãy kê gối ngủ cao hơn, giữ cho đầu ở vị trí cao hơn tim, theo The Healthy.

3. Uống cà phê mỗi ngày